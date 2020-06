Kljub koronakrizi bomo dočakali Prijatelje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Serijo Prijatelji so snemali deset let in velja za eno najuspešnejših vseh časov.

Potem ko je pandemija novega koronavirusa preprečila ponovno snemanje legendarne serije Prijatelji, bodo zdaj to lahko končno izpeljali.



Courteney Cox, ki je v seriji igrala Monico, je imela med samoizolacijo končno čas, da si pogleda vse epizode Prijateljev, kar je razkrila marca v šovu Jimmyja Kimmla.

Marta Kauffman, ena od ustvarjalk ene najbolj priljubljenih in gledanih serij vseh časov, je potrdila: novo, posebno epizodo Prijateljev bodo začeli snemati avgusta. "Upamo, da bomo končno lahko začeli, če le ne bo drugega vala in bodo studii odprti," je sporočila.

Ponovno združitev šesterice si je želelo veliko oboževalcev, ki jo pričakujejo že več let. Vmes je bilo veliko namigovanj in govoric o novih snemanjih, a so se vse izkazale za neresnične.

Februarja letos pa so končno potrdili: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry in David Schwimmer bodo po več kot 15 letih spet skupaj na snemanju.

Razočaranje, saj ne bodo igrali likov, temveč sami sebe

Navdušenje nad vrnitvijo pa je rahlo splahnelo, ko so sporočili, da glavni igralci ne bodo igrali likov Monice, Rossa, Chandlerja, Rachel, Joeyja in Pheobe, temveč sami sebe.

"Da bi se izognili napačni razlagi, hočemo razjasniti, kaj pomeni ta posebna epizoda. To ne bo nova, originalna epizoda, del serije. Zasedba bo igrala sama sebe, ne priljubljenih likov," so sporočili iz produkcijske hiše HBO.

Posebno epizodo si bo mogoče ogledati na platformi HBO Max, točei datum premiere pa še ni znan.

Priljubljeno TV-serijo so na TV-zaslonih predvajali med letoma 1994 in 2004, finalno epizodo pa si je samo v ZDA ogledalo več kot 52 milijonov gledalcev, s čimer je bila to najbolj gledana epizoda v tistem času.