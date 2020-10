Družina Kardashian-Jenner je v začetku septembra prek družbenih omrežij sporočila, da bodo prenehali snemati šov Keeping Up With The Kardashians, ki jih je izstrelil med zvezde in iz njih naredil multimilijonarje.

Natančnega razloga za to takrat niso navedli, je pa glavna "protagonistka" Kim Kardashian zdaj končno razkrila, zakaj se bodo po 20 sezonah poslovili z malih zaslonov. "Včasih pač potrebuješ premor. Čisto preprosto. Premora nismo imeli 14 let," je pojasnila za ameriško izdajo revije Grazia.

Ob tem je še dodala, da si nikoli niso mislili, da bodo snemali toliko časa, ter da so v tem času dobili veliko otrok, ki jih potrebujejo, zato so šov postavili na stran.

Novico, da bodo posneli le še eno, prelomno 20. sezono šova, je svetu sporočila mama Kris Jenner, in tega dneva Kim ne bo pozabila, pravi. "To je bil eden od najbolj čustvenih dni, bile so tudi solze ... Mislim, da sem jokala cel vikend."

Trenutno je na sporedu predzadnja sezona:

Številni člani pozneje dobili še svoje šove

Zadnjo, 20. sezono šova bodo na TV-kanalu E! predvajali v začetku prihodnjega leta. "Po 14 letih, 20 sezonah, stotinah epizod in neštetih izpeljavah šova smo neizmerno hvaležni vsem, ki ste nas spremljali skozi vsa ta leta," je na družbenih omrežjih prva objavila glava družine Kris, pozneje pa še njeni otroci Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner in Kylie Jenner ter Kourtneyjin nekdanji partner Scott Disick.

Keeping Up with the Kardashians je eden od najbolj priljubljenih in dobičkonosnih resničnostnih šovov na svetu, ki je iz vseh članov družine Kardashian-Jenner že pred leti ustvaril svetovno znane zvezde. Prva sezona je bila na sporedu oktobra 2007, med predvajanjem pa je šov dobil več spinoffov: Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Kim Take New York, Khloé & Lamar, Kourtney and Khloé Take The Hamptons, Dash Dolls, Rob & Chyna, Life of Kylie ter Flip It Like Disick.

Preverite tudi: