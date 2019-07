Kelly McGillis ne bo v novem Top Gunu: Sem stara in debela

Potem ko so sporočili, da bo 34 let po izvirniku v kinematografe prišlo nadaljevanje filma Top Gun, ki bo nosilo naslov Top Gun: Maverick, so v napovedniku mnogi pogrešali igralko Kelly McGillis, Maverickovo dekle iz filma iz leta 1986. Namesto nje se bo ob Tomu Cruisu pojavila Jennifer Connelly.

Kelly je za ameriške medije razkrila, da je ustvarjalci niso povabili k sodelovanju, pri čemer pa ni skrivala, zakaj misli, da je tako. "Sem stara in debela in videti svojim letom primerno, ta celotna scena pa ne deluje tako," je dejala brez dlake na jeziku. Igralka šteje 62 let in je pet let starejša od Toma Cruisa.

Kelly v zadnjih letih ... Foto: Getty Images

... in Kelly leta 1986 ob Tomu v Top Gunu Foto: IMDb

Štirinajst let mlajša Jennifer je očitno primernejša

48-letna Jennifer Connelly je tokrat očitno boljša izbira za hollywoodskega zvezdnika, za katerega se zdi, da se je čas preprosto ustavil. Številni se namreč strinjajo, da Tom v napovedniku nadaljevanja še zdaleč ni videti 33 let starejši.

Jennifer je bila izbrana za Tomovo izbranko v novem Top Gunu. Foto: Getty Images

A Kelly ne moti, da jo bo nadomestila 14 let mlajša Jennifer, in je vesela zanjo, je dodala. Malo manj pa so bili veseli oboževalci Top Guna, ki menijo, da imajo ustvarjalci dvojna merila, ker so k snemanju povabili 57-letnega Toma in 59-letnega Vala Kilmerja, 62-letno Kelly pa prezrli.

So I guess Top Gun: Maverick will not be pairing the youthful 57-year-old Tom Cruise with the geriatric 62-year-old Kelly McGillis because Hollywood? — Chris O'Brien (@obrien) July 19, 2019

Let’s talk about the fact that 57 year old Tom Cruise and 59 year old Val Kilmer are reuniting in the “Top Gun Maverick” reboot and 63 year old Kelly Mcgillis and 57 year old Meg Ryan aren’t invited. #ActingYourAgeCampaign — Nicky Clark (@MrsNickyClark) July 29, 2019

Kaj menite, bi morala tudi Kelly zaigrati v nadaljevanju Top Guna? Dvojna merila, če sta Tom in Val, naj bo še Kelly. 60,00% +

Čeprav je bila v izvirniku, to še ne pomeni, da mora biti v nadaljevanju. 16,67% +

Prav ima, je prestara in predebela za hollywoodski film. 23,33% +

Premiera filma Top Gun: Maverick je napovedana za junij 2020.

Preverite tudi napovednik novega Top Guna: