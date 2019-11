Kdo se vrača na TV-zaslone?

Prihajajoči teden bo v znamenju 4. kroga Lige prvakov in predzadnje dirke za moto GP. Pestro bo na vseh športnih prizoriščih, največ pozornosti pa bo slovensko občinstvo še vedno namenilo trem slovenskim zvezdnikom v ameriški košarkarski ligi NBA. Pestro televizijsko dogajanje bo razveselilo tudi vse tiste, ki se med športnimi vsebinami ne počutijo najbolje.

Tokrat bomo televizijsko napoved za prihodnji teden začeli s pregledom najbolj odmevnih športnih dogodkov.

Na nogometne zelenice se vračajo tekme za Ligo prvakov, kjer bodo s svojimi ekipami tekmovali tudi štirje slovenski nogometaši: Petar Stojanovič za klub Dinamo iz Zagreba, Samir Handanovič za milanski Inter, Jan Oblak bo branil vrata Atletika iz Madrida, Josip Iličič bo igral v barvah italijanske Atalante.

Zanimivo bo znova tudi na slovenskih zelenicah. V Prvi Ligi Telekoma Slovenija pričakujemo predvsem dve tekmi za nogometni sladokusce: Mura - Olimpija in Bravo - Maribor.

Tretjega novembra bo v Maleziji na sporedu predzadnja dirka za formulo 1, kjer bo Lewis Hamilton poskusil doseči že šesti naslov svetovnega prvaka.

Pestro bo tudi na košarkarskem parketu, in sicer v evropski ligi EuroCup in ameriški ligi NBA.

Začinite teden s smehom

Novembrsko sivino lahko zelo hitro premagate s pošteno dozo smeha. Za to bosta poskrbela genialni Jure Godler v oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem in zelo navihani Mario Ćulibrk, ki skozi skrite kamere Znajdi se! izbranim gostom narekuje prav navihane potegavščine.

Kako daleč bo tekmovalce v oddaji odpeljal "družbeni eksperiment" v oddaji Znajdi se!, ki pravzaprav prikazuje, koliko časa smo pripravljeni slediti navodilom voditelja in njegovega gosta ter uresničiti vse zadane naloge, četudi se pri tem popolnoma osmešimo ne le pred svojim nič hudega slutečim gostom, ampak tudi pred gledalci. Smešna in na trenutke precej napeta zabavna oddaja vas bo ves čas držala na meji med smehom in šokom.

Za pravi odmerek smeha in zabave bodo tudi ta teden poskrbeli Jasna Kuljaj in druščina v oddaji Pri Črnem Petru. Trebušne "smejalne" mišice pa vas bodo pošteno bolele ob gledanju Vida Valiča, ko bo na sporedu 2. del uspešne predstave Tvoj bodoči bivši mož.

Tudi filmski spored bo bogat s humorističnimi vsebinami. Za začetek vam predlagamo film Maščevanje v visokih petah, romantično komedijo, v kateri v glavni vlogi igrajo Cameron Diaz, Leslie Mann in Kate Upton.

Uspešna odvetnica Carly se je pripravljena povsem predati očarljivemu ljubimcu Marku, ko po naključju ugotovi, da je na videz sanjski partner že poročen. Po neobičajnem srečanju z njegovo ženo Kate prevarani ženski postaneta prijateljici, vendar sledi novo presenečenje – tu je še ljubimka Amber. Tudi njo vpleteta v svoje pajčevine spletk in odločijo se za neizprosno, skrajno boleče in zelo zabavno maščevanje.

Kakšne so skrivnosti uspešnega dvorjenja? Razkrila vam jih bosta Gerard Butler in Katherine Heigl v filmu Gola resnica. Da za ljubezen nikoli ni prepozno, pa boste ugotavljali v filmu Ljubezen, ločitev in nekaj vmes.

November je tudi čas, da si še enkrat ogledate film Bean, ki bo znal povzročiti kaos in huronski smeh. Bi radi še malo klasične komedije? Potem ne zamudite filmov Dvojčka, Od deklice do bejbe in Bridget Jones: na robu pameti.

Prepustite se smehu ob gledanju serij Mrhi za šankom, Šola za pare, Dva moža in pol in Veliki pokovci.

Iščete navdih za martinovo pojedino?

Bliža se čas obloženih miz in druženja z najbližjimi. Prva takšna priložnost je martinovo, ko se mošt spremeni v vino, kar pozdravimo z izbranimi domačimi dobrotami. Da boste resnično pripravljeni s pravim izborom jedi, ki so lahko tako tradicionalne kot tudi morda malo bolj edinstvene, predlagamo, da poiščete navdih pri televizijskih mojstrih kuhanja.

Poiščite sladek navdih v Rudolphovi pekarni ali v oddajah Martha peče in Nina Babić: Moja francoska pekarna. Kralja italijanske kuhinje Antonio Carluccio in Gennaro Contaldo vam bosta pokazala skrivnosti sredozemske kulinarike. Dragocene ideje pa lahko nedvomno najdete tudi med gledanjem tekmovalcev v oddaji Kuharski mojster.

