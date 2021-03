Kdo je Guccijeva "črna vdova", o kateri snemajo film z zvezdniško zasedbo? #foto

Te dni je vso pozornost na družbenem omrežju Instagram ukradla fotografija, ki jo je na svojem profilu objavila pevka, vse bolj pa tudi igralka Lady Gaga. Na njej je z igralcem Adamom Driverjem, zraven pa je pripisala: Signore e Signora Gucci, torej gospod in gospa Gucci.

Jasno, gre za fotografijo s snemanja filma House of Gucci, ki ga podpisuje Ridley Scott, v njem pa Driver in Lady Gaga igrata enega prvih zvezdniških parov italijanske visoke družbe: Maurizia Guccija iz slovite modne družine Gucci ter njegovo ženo Patrizio Reggiani Martinelli.

V sredo so Lady Gago fotografi ujeli med snemanjem v Milanu:

Film naj bi premiero doživel konec letošnjega leta, pripoveduje pa zloglasno zgodbo o umoru Maurizia, ki ga je naročila "črna vdova" Patrizia po tem, ko jo je zapustil.

Odšel je na službeno pot in se nikoli več vrnil

Patrizia je prihajala iz skromnega okolja, bila je hči šoferja tovornjaka in perice, nato pa se je leta 1973 poročila z Mauriziem in tako vstopila v družino Gucci. S tem je postala del visoke italijanske družbe, živela je v razkošju, ki se mu je v popolnosti predajala, nato pa se je njeno življenje obrnilo na glavo.

Po 12 letih zakona, v katerem sta se jima rodili dve hčerki, je Maurizio odšel na službeno pot, s katere se ni nikoli vrnil – Patrizio je zapustil zaradi mlajše ženske. Šest let pozneje sta se ločila, v ločitveni poravnavi je Patrizia dobila pol milijona ameriških dolarjev preživnine na leto. Kmalu zatem so jo doletele še zdravstvene težave, odkrili so ji tumor na možganih, a je po uspešni operaciji hitro okrevala.

27. marca 1995 je Maurizio Gucci na poti v službo umrl pod streli nekega moškega, za katerega se je izkazalo, da je najeti morilec, umor pa je izvršil po naročilu Patrizie.

Aretirali so jo 31. januarja 1997 v središču Milana. Foto: Reuters

Ta je trdila, da z umorom nekdanjega moža ni povezana. Med sojenjem je sicer izjavila, da je sanjarila o tem, kako bi najela nekoga, da Maurizia ubije, a so bile to po njenih besedah le fantazije. Sodišče je bilo medtem prepričano, da je svoje fantazije uresničila, in jo je leta 1998 obsodilo na 29 let zaporne kazni.

Na sodbo sta se pritožili njeni hčerki, ki sta trdili, da je možganski tumor vplival na njeno osebnost, razsodnost in dejanja. Obsodbe jima ni uspelo ovreči, je pa sodišče zaporno kazen znižalo na 26 let. Patrizia si je kmalu zatem v zaporu skušala vzeti življenje, a so jo rešili.

Patrizia Reggiani ob odhodu s sodišča leta 1998 Foto: Reuters

Leta 2011 so ji ponudili možnost prestajanja kazni na odprtem oddelku, pri čemer bi si lahko poiskala tudi zaposlitev, pa je to zavrnila in izjavila: "Nikoli v življenju nisem delala in zagotovo ne bom začela zdaj."

Patrizio Reggiani so iz zapora izpustili oktobra 2016, po 18 letih, potem ko so ji zaporno kazen skrajšali zaradi vzornega vedenja. Da bi lahko še naprej živela lagodno življenje, ki ga je bila vajena v preteklosti, je zahtevala izplačilo zapadle preživnine, ki ji je pripadala po ločitvenem sporazumu.

Hčerki ji nočeta izplačati preživnine

A denar njenega nekdanjega moža sta podedovali njuni hčerki, ki materi nista želeli izplačati zneska, ki ga je zahtevala. Leta 2017 je prizivno sodišče Patrizii prisodilo letno rento v višini okoli milijona evrov, hčerki pa sta se znova pritožili. O tej zadevi naj bi zdaj odločalo še italijansko vrhovno sodišče.

Ni dvoma, da je šlo za filmsko zgodbo, še preden se je Ridley Scott odločil, da o njej dejansko posname film. Tudi tega je spremljalo precej zapletov, igralska zasedba je doživela veliko zamenjav, zdaj pa je dokončna in nedvomno zvezdniška: ob Lady Gagi in Adamu Driverju bodo v filmu, ki že zdaj obeta, da bo prava vizualna poslastica, igrali še Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston in Jeremy Irons.

