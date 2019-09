Kavč iz Prijateljev potuje okoli sveta: kje lahko sedete nanj?

25-letnico premiere priljubljene TV-serije Prijatelji, ki bo 22. septembra, spremlja vrsta praznovanj in posebnih dogodkov.

Produkcijska hiša Warner Bros. se je med drugim odločila tudi, da bo oboževalcem serije omogočila, da sedejo na znameniti kavč iz kavarne Central Perk, na katerem so posedali Monica, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe in Joey.

Foto: IMDb

Dobro, resnici na ljubo ne gre za natanko ta kavč - po svetu so poslali 30 replik kultnega oranžnorjavega kosa pohištva, ki bodo oziroma že stojijo na 30 lokacijah po vsem svetu od Velikega kanjona do Buenos Airesa in Dubaja.

Kavč v Edinburgu Foto: Cover Images

Za kavč so izbrali tudi več evropskih lokacij. Na beneškem filmskem festivalu, v Parizu in Edinburgu ste ga že zamudili, srečati pa ga je mogoče denimo v Londonu (na Abbey Road, pri panoramskem Londonskem očesu in dvižnem mostu Tower Bridge), v Rimu pri Tritonovem vodnjaku, oktobra in novembra pa pred kraljevo palačo v Madridu.

