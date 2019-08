Kako se bo razpletla najrazburljivejša sezona Žadaste mrzlice?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Program Viasat Explore je namenjen radovednim gledalcem, ki jih zanima raziskovanje vsega novega in nenavadnega. Preverite, katere nove vsebine si boste na njem lahko ogledali septembra.

Žadasta mrzlica (Jade Fever)

Premierno od ponedeljka, 2. septembra, vsak delavnik ob 19.25. │ Sezona: 5. │ Št. epizod: 14 x 30 min. │ Foto: Omni Films

Družina Bunce gre na vse ali nič. Če kmalu ne najdejo kakovostnega žadu, bo to pomenilo konec rudarjenja. Claudia upa, da bo njen oče Steve, veteran pri izkopavanju žada, njena zmagovalna srečka, toda pripraviti tri družinske generacije do mirnega sodelovanja je velik izziv.

Zgodnji znaki o morebitnem zadetku v polno navdajo Claudio in njeno ekipo z upanjem, da bi to leto lahko bilo njihovo najuspešnejše doslej, po drugi strani pa težko prevozne poti, zahrbtni spomladanski snežni viharji in uničujoči požari ogrožajo njihovo sezono.

Ko uredijo kopico dnevnih kopov, je Claudia prepričana, da se jim obeta velika najdba, zato pritiska na ekipo, naj nadaljuje rudarjenje tudi ob prihodu zime. Robin temu odločno nasprotuje in jo prosi, da bi končali sezono, preden bo prepozno.

Ribiška cona

Od 6. septembra vsak petek in soboto ob 21. uri. │ Foto: BBC Worldwide

Oh, ti sveta trska! Pred nami je nova sezona ribolova. Morda nikoli več ne boste dobili lepše priložnosti za ogled vseh vaših najbolj priljubljenih ribiških oddaj.