Kako je zombijev film z Willom Smithom postal film anticepilcev

Številni anticepilci so začeli vzroke, zakaj se ne cepiti proti covid-19, iskati kar v filmu Jaz, legenda, v katerem se Will Smith bori proti okuženim mutiranim zombijem.

Družbena omrežja so že decembra lani, ko se je razvoj cepiv proti covid-19 bližal zaključni fazi, preplavile objave in zapisi, da cepivo spremeni ljudi v zombije. Ob tem so se anticepilci nanašali na film Jaz, legenda iz leta 2007, v katerem se glavni igralec Will Smith bori proti zombijem, ki so pravzaprav "mutirane žrtve neozdravljivega virusa". Ti ponoči prilezejo na plano in iščejo nove žrtve, Smith pa skuša med neprestanim begom pred pošastmi najti zdravilo proti virusu.

Vendar pa so anticepilci nekoliko priredili zgodbo filma in začeli širiti teorijo, da so se ljudje v filmu v zombije spremenili zaradi cepiva. "Ne pozabite, v filmu Jaz, legenda ni bil virus tisti, ki je spremenil ljudi v zombije, ampak cepivo," se je glasil zapis, ki je krožil takrat po družbenih omrežjih.

Objava, ki je krožila po družbenih omrežjih, ko je bil razvoj cepiv proti covid-19 v zaključni fazi. Foto: Twitter

"O. Moj. Bog. Film je. To sem si izmislil."

Teorija je ponovno dobila zagon pred nekaj dnevi, ko je New York Times poročal o anticepilcih in v članku navedel, da se neka zaposlena v newyorški optiki noče cepiti, ker "verjame, da je cepivo v filmu Jaz, legenda spremenilo ljudi v zombije".

Na članek in absurdno teorijo se je nato odzval soustvarjalec filma Akiva Goldsman, ki je scenarij napisal po istoimenski zgodbi Richarda Mathesona iz leta 1954. "O. Moj. Bog. Film je. To sem si izmislil. Ni. Resnično," je tvitnil.

Oh. My. God. It’s a movie. I made that up. It’s. Not. Real. — Akiva Goldsman (@AkivaGoldsman) August 9, 2021

Reuters je lani celo objavil članek o preverjenih dejstvih, v katerem so navajali, da je v filmu ljudi v zombije spremenil gensko spremenjeni virus ošpic, s katerim so hoteli zdraviti raka, in ne cepivo. "Ne cepivo, ampak gensko premenjeni virus," so poudarili.