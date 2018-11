Kaj bodo zvezdniki tokrat ujeli na svoj trnek? #foto

Praznična sezona na Viasat Explore

Vsak dan od sobote, 22. decembra.

Program Viasat Explore bo v prazničnem času predvajal maratone najboljših oddaj, kot so Avstralski lovci na zlato, Gozdovniki, Lov: Aljaska, Iskalci draguljev, Prenova krip, Orjaški krap, Vojne krapov, Zvezdniški ribolov, Širni divji sever, Žadasta mrzlica in Drzni ribiči ledenih voda.

Zvezdniški ribolov (The Big Fish Off)

Premierno od ponedeljka, 10. decembra, ob 21.45. │ Sezona: 4. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: TVF International

V četrti sezoni vodji ekip Ali Hamidi in Dean Macey potujeta po Združenem kraljestvu. Pot začneta v Zahodnem Sussexu in Surreyju, nakar nadaljujeta do Devona in nazadnje končata ob reki Wye.

Za zadnjo bitko sezone odletita na Florido, eno največjih destinacij morskega ribolova na svetu, kjer trnkarita vzdolž obale Mehiškega zaliva in v Atlantskem oceanu.

V tej sezoni se jima pridružijo boksar težke kategorije Tony Bellew in njegov trener Dave Coldwell, nogometna asa Jimmy Bullard in Jamie O'Hara, olimpijska atleta Linford Christie in Katharine Merry, nogometni zvezdnik Wayne Bridge in ragbijski as Kyran Bracken.

Divja Montana (Montana Wild)

Premierno od sobote, 8. decembra, ob 20.15. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: TCB Media Rights

Ko govorimo o naravi, Montana zagotovo izstopa kot ena najbolj divjih ameriških zveznih držav. Tega se še posebej zavedajo določene skupine ljudi - lovci, postavljavci pasti in rančarji, ki živijo v pokrajinah, kjer si večina od nas ne bi upala preživeti niti enega samega dne.

Vsaka posamezna epizoda vam približa vsakdanje življenje podeželskih, zabavnih in neznačilnih posameznikov, ki so bili vsi rojeni in so odraščali v osrčju te zvezne države, kjer so vzgojili svojevrstno simbiotično povezavo z okoljem.

Lovec divjadi Rick je 20 let služboval kot vodič in pozna južni del Montane kot svoj žep. Nathaniel se je odločil živeti v majhni koči v gorah. Scott in Suzzy sta se ustalila na obrobju Idaha sredi ničesar.

In nazadnje je tu še Jerry, izkušeni postavljavec pasti, ki je tako visoko spoštovan v Madisonovi dolini, da si nihče ne drzne niti približati površinam, kjer nastavlja svoje pasti.