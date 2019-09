Izpuščena iz zapora in obsojena na življenje v majhnem mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova britanska humoristična serija Vrnitev v življenje (2019) nikogar ne bo pustila ravnodušnega, saj obravnava izpust iz zapora in poskus novega začetka. To je zgodba o čustveno prizadeti ženski v tridesetih in njenem iskanju odrešitve.

Miri Matteson (Daisy Haggard) izpustijo iz zapora, v katerem je preživela 18 let zaradi uboja svoje najboljše prijateljice. Ker je v poznih tridesetih ter brez službe in prijateljev, nima druge izbire, kot da se vseli nazaj k staršem.

Odkar se je vrnila domov, ima Miri dva obraza. V družbi staršev se vede, kot da je še vedno najstnica (njeno sobo še vedno krasijo Bowiejevi posterji), medtem ko v sporazumevanju z zunanjim svetom nosi masko, ki skriva njeno ranljivost.

Miri si obupno želi živeti naprej in pozabiti preteklost, vprašanje pa je, ali ji bodo v majhnem mestu, kjer njen zločin še vedno odmeva, to tudi dovolili.

Glavna igralka in soscenaristka britanske humoristične serije Vrnitev v življenje Daisy Haggard | Foto Pickbox NOW Nenavadna predpostavka za komedijo

Scenarij za duhovito, inteligentno, zabavno in na trenutke črno humoristično serijo Vrnitev v življenje (Back to Life) sta napisali glavna igralka Daisy Haggard (Episodes, Uncle) in večkrat nagrajena pisateljica Laura Solon.

Vrnitev v življenje temelji na neobičajni premisi za komedijo. Osrednja tematika bi lahko bila primerna tudi za dramo, še posebej zato, ker sta scenaristki resnično želeli proučiti duševno stanje glavne junakinje.

Nekaj je gotovo – ta nikogar ne bo pustila ravnodušnega. Čeprav so jo obsodili za hud zločin, Miri še vedno uspe izzvati sočutje in simpatije pri gledalcih, hkrati pa jih zna tudi dobro nasmejati.

Prvo sezono odlične britanske humoristične serije Vrnitev v življenje si lahko ogledate v videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije.

Napovednik serije Vrnitev v življenje: