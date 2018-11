Iz oči v oči z orjaškimi živalmi #foto

Velike zveri: Zadnji velikani (Big Beasts: Last of the Giants)

Premierno od nedelje, 23. decembra, ob 19. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: Sky Vision

Na planetu romajo orjaške živali, ki po velikosti sežejo do skrajnih meja. Od pettonskih morskih slonov do nenasitnih grizlijev in mogočnih afriških levov, prav vsi so se razvili v velikane iz različnih presenetljivih razlogov.

Biolog Patrick Aryee je na globalni misiji za največjimi živalmi na Zemlji, da bi odkril, zakaj je velikost resnično pomembna v naravnem svetu. Ta serija s pomočjo čudovitih posnetkov narave in grozljivih bližnjih srečanj predstavlja zgodbo o velikanskosti v naravnem svetu ter prikaže, kako bistvena je naša velikanska favna za zdravje planeta.

Vulkani: Uničevanje in ustvarjanje (Volcanoes: Destruction & Creation)

Premierno od petka, 7. decembra, ob 19. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: Looking Glass

Nova Zelandija in Avstralija ležita na jugozahodnem območju v obliki podkve, kjer divjajo vulkani in potresi. To območje ob Tihem oceanu je znano kot tihomorski ognjeni obroč.

Vulkanizem je odigral pomembno vlogo pri nastanku Nove Zelandije in Avstralije. Ta serija se poglablja v vlogo vulkanov pri rojstvu in oblikovanju teh dveh držav, kot ju poznamo danes.

S pomočjo 3-D in 2-D računalniške grafike bomo razvozlali zapleteno znanost ter vam predstavili fascinantno zgodbo o vulkanski preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Raziskovalci, znanstveniki in avanturisti bodo na odmaknjenih lokacijah odkrivali nove sledi in skrivnosti tamkajšnjih območij.

Paul O’Grady: Pasja ljubezen za božič

Posebna božična oddaja v soboto, 15. decembra, ob 18. uri. │ Foto: ITV Global

Paul O'Grady se v prazničnem času znova vrača v zavetišče Battersea Dogs and Cats Home in sreča še več kosmatih prijateljev, ki potrebujejo njegovo pomoč. Tokrat jim bo poskušal podariti najlepše možno božično darilo - nov dom.

Divja zima

Vsako popoldne od ponedeljka, 17. decembra. │ Foto: CBC

Divja zima vključuje najboljše oddaje programa Viasat Nature, kot so Divja Kanada, Najbolj divje mesto na Aljaski, Mesto severnih medvedov, Psi: neverjetna živalska družina, Operacija Ledena gora in Divja Norveška.

Popeljala vas bo v ekstremna okolja arktičnega kroga v ledeno mrzli Rusiji, hladni Kanadi, ledeni Aljaski in zasneženi Skandinaviji, v kraje, kjer se tako ljudje kot živali bojujejo za preživetje v temperaturah pod ničlo.

Kosmate zgodbe

Vsako popoldne od ponedeljka, 17. decembra. │ Foto: TBC Rights

Pridružite se zabavnim voditeljem in si med božičnimi in novoletnimi prazniki oglejte najboljše serije o hišnih ljubljenčkih, veterinarjih, živalih, njihovih lastnikih in vseh kosmatih družinah.

Pogostili vas bodo z najboljšimi epizodami oddaj Najbolj čudni živalski pari na svetu, Paul O'Grady: Pasja ljubezen za božič, Skrivno življenje psov, Reševalci muckov, Živalski nagon s Chrisom Humfreyjem, Pogovori z živalmi in še veliko več!