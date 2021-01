Igralka po 20 letih končno spregovorila o težkih časih po seriji Talenti v belem

Ameriška igralka Katherine Heigl je za Washington Post dala odkrit intervju, v katerem je končno razkrila, kako se je počutila pred petnajstimi leti, ko je bila del izjemno priljubljene serije Talenti v belem. "Ko gledam nazaj in na to, kako so me takrat opisovali, me to pošteno razbesni," je dejala.

Katherine, ki je od leta 2005 do leta 2010 upodabljala Izzy Stevens, so označili za "težavno", ker je izrazila nekaj nestrinjanj s potekom serije in snemanjem, čemur je kmalu sledilo njeno slovo od priljubljenega lika. "Morda sem rekla nekaj stvari, ki ljudem niso bile všeč, zaradi česar sem bila 'nehvaležna', nato 'težavna' ter 'neprofesionalna'. Kaj naj bi torej bila definicija težavnosti? Nekdo, s čigar mnenjem se ne strinjaš? Zdaj, ko sem stara 42 in ko pomislim na to, me precej razbesni," je odkrito povedala Postu.

Katherine je širše občinstvo spoznalo kot Izzy Stevens v seriji Talenti v belem. Foto: IMDb

Po odhodu iz serije trpela za anksioznostjo

Po tem, ko je leta 2007 za vlogo Izzy dobila emmyja, bi bila za nagrado ponovno nominirana še leto kasneje, a se je odločila, da se zanjo ne bo potegovala, saj je menila, da si je ni zaslužila. To pa je bila pika na i, in njen lik so počasi umaknili iz serije.

Kasneje je sicer dobila kar nekaj vlog v romantičnih komedijah, kot sta Gola resnica in Napumpana, a je trpela za hudo anksioznostjo, je še razkrila v intervjuju. "Vprašala sem mamo in moža, ali mi lahko poiščeta kraj, kamor bi lahko odšla, da bi mi pomagali, saj sem sama imela občutek, da bi bilo bolje, če bi bila mrtva." Kasneje je njena anksioznost postala tako huda, da si je res poiskala pomoč v terapiji.

Odgovorila je tudi na vprašanje mnogih oboževalcev Talentov v belem, ali se bo še kdaj vrnila v serijo: "Nikoli ne reci nikoli. Mislim, da je to v največji meri odvisno od trenutne ekipe, kako bi se počutila ob tem in seveda od zgodbe."

Preberite tudi: