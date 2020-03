Matej Puc o liku Petra:

V novi seriji Srečno samski, ki bo zagotovo imela tako ali drugače terapevtski učinek na marsikoga, bomo spremljali Majo in Petra, ki ju igrata Živa Selan in Matej Puc. Na zunaj živita sanjsko življenje, a mednju se vrinejo težave v poslu in pri načrtovanju naraščaja. Na poti reševanja svojega zakona obiskujeta terapije, kjer spoznata pestro druščino, predvsem pa različne čustvene odnose.

Majina starejša sestra Jana, ki jo igra Aleksandra Balmazović, se na primer najbolj posveča svoji karieri in partnerje menja kot po tekočem traku. Tu je tudi šarmantni detektiv Denis (Andrej Murenc), ki se v terapevtsko skupino vključi pod krinko, žurerka Sonja (Sara Dirnbek), ki na spletu živi retuširano življenje, zasebno pa je nesrečna, preprosti Srečko (Luka Cimprič), ki še vedno živi z mamo na domači kmetiji, a bi si rad našel dekle, in samohranilka Fani (Tijana Zinajić), natakarica, ki ne prenaša filozofiranja in razmišlja racionalno.

Pomembna lika v seriji sta tudi psihoterapevta Bernard in Vida, ki ju igrata Primož Vrhovec in Iva Krajnc Bagola. Bernard in Vida sta namreč par tudi zasebno, a se njuni pogledi na srečo posameznika in na srečno razmerje ne skladajo vedno.

Nove Serije srečno samski ne zamudite že ta ponedeljek ob 21. uri na Planetu.

