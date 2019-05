Igralca, ki sta v filmu upodobila Harryja in Meghan: so ju zadeli? #video

Britanec Charlie Field in Američanka Tiffany Smith sta bila do zdaj dokaj neznani igralski imeni, veliko več pozornosti svetovne javnosti pa bosta deležna od današnjega dne, ko bo v ZDA premiero doživel televizijski film, v katerem sta upodobila princa Harryja in Meghan Markle.

Film, ki ga je posnela in ki ga bo predvajala TV-mreža Lifetime, spremlja ljubezensko zgodbo Harryja in Meghan od samih začetkov pa vse do njune poroke. Kot sta povedala igralca, sta se vlog lotila zelo premišljeno, z veliko analiziranja, kako se njuna lika vedeta v resničnem življenju.

"Ko sem izvedela, da so me izbrali za vlogo, sem začela še bolj intenzivno gledati Meghanino serijo Nepremagljivi dvojec, nato pa tudi ogromno videoposnetkov na YouTubu in Instagramu," je pojasnila 36-letna Tiffany Smith. "Hotela sem namreč ujeti tiste majhne trenutke med njima, ki se zdijo resnično naravni. Zato sem tudi Charlieju pošiljala kupe posnetkov z Instagrama, češ, poglej, kako se je Harry dotaknil njenega hrbta in kako se držita za roke."

Razkrila je še eno podrobnost o Meghan, ki jo je opazila med ogledom posnetkov: "Pogosto nekako pogleda navzgor, skozi trepalnice, in to stori tako prisrčno in čudovito. Opazila sem, da to še posebej pogosto počne, ko govori s Harryjem."

Foto: IMDb

Field, ki se je znašel v vlogi britanskega princa, se je svojega lika lotil nekoliko drugače, z maratonskim ogledom dokumentarcev o britanski kraljevi družini, pri čemer je ujel, da Harry pogosto na enak način drži rob svojega suknjiča. Sicer pa je kot Britanec kraljevo družino spremljal že od nekdaj: "Za mojo babico je zelo pomembno, da si vsak božič ob 15. uri ogledamo kraljičin govor, to počnemo vsako leto."

