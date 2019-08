Hladna vojna (Zimna wojna/Cold War)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oskarjevec Pawel Pawlikowski se po filmu Ida vrača z globoko osebno in z glasbo prežeto zgodbo o nemogoči ljubezni v nemogočih časih. Pet nagrad Evropske filmske akademije, tudi za najboljši film leta, nagrada za najboljšo režijo v Cannesu in tri nominacije za oskarja.

Poljska, Velika Britanija, Francija │ 2018 │ 84 min. │ Drama R: Paweł Pawlikowski│ I: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza IMDb: 7,6/10 │ Rotten Tomatoes: 92 % │ Uporabniki Googla: 86 %

Wiktor in Zula se srečata leta 1949 med ruševinami povojne Poljske. On je izobražen glasbenik, ki po podeželju išče kandidate za državno sponzorirano folklorno skupino, ona je mlada pevka, ki ga očara s svojim temperamentom in samosvojo držo.

Čeprav se zdi, da si nista usojena, hkrati ne moreta živeti drug brez drugega. Njuni burni romanci sledimo iz Poljske v vzhodni Berlin, v Jugoslavijo in v pariške džez klube petdesetih let.

"Film je deloma navdihnilo zapleteno in viharno razmerje mojih staršev. /…/ Bila je velika romantična ljubezen. Potem pa sta se sprla in razšla. Pozneje sta se znova našla in imela mene, se spet ločila, imela druge partnerje, mama se je celo poročila.

Nato sta vsak zase zapustila državo in se znova srečala na Zahodu, nekako se jima je spet uspelo spreti in raziti, dokler nista nazadnje, štirideset let kasneje, skupaj umrla," Paweł Pawlikowski, režiser in soscenarist filma.

"Hladna vojna je gotovo eden od filmskih presežkov, ki smo jih letos deležni iz evropske kinematografije /…/. Estetski, kompleksen, provokativen, zgodovinsko pomenljiv in s svojim koncem tudi avtohtono evropski /…/." Samo Rugelj, Siol.net

"Hladna vojna je veličasten skok v preteklost: film, narejen z zanosom in liričnostjo, ki obudi zlate čase evropskega novega vala. /…/ Pawlikowski prikliče v spomin Miloša Formana, Jiríja Menzla in Françoisa Truffauta na začetku njihovih karier." Geoffrey Macnab, The Independent

Napovednik filma Hladna vojna: Nagrade: Oskarji 2019 : nominacije za najboljši tujejezični film leta, najboljšo režijo in najboljšo fotografijo.

: nominacije za najboljši tujejezični film leta, najboljšo režijo in najboljšo fotografijo. Nagrade Evropske filmske akademije : najboljši evropski film leta, režija (Paweł Pawlikowski), igralka (Joanna Kulig), scenarij in montaža ter nominacija za najboljšega igralca (Tomasz Kot).

: najboljši evropski film leta, režija (Paweł Pawlikowski), igralka (Joanna Kulig), scenarij in montaža ter nominacija za najboljšega igralca (Tomasz Kot). Bafte 2019 : nominacije za najboljši tujejezični film leta, najboljšo režijo, najboljši izvirni scenarij in najboljšo fotografijo.

: nominacije za najboljši tujejezični film leta, najboljšo režijo, najboljši izvirni scenarij in najboljšo fotografijo. Cannes 2018: nominacija za zlato palmo in nagrada za najboljšo režijo. Zanimivosti: Film so premierno prikazali v tekmovalnem sporedu 71. filmskega festivala v Cannesu, občinstvo pa ga je po projekciji nagradilo z 18-minutnimi stoječimi ovacijami.



V vmesnem času so tam sicer predvajali filme poljskih režiserjev Krzysztofa Kieslowskega in Romana Polanskega , vendar so v vseh njunih koprodukcijah govorili francosko ali angleško.

V vmesnem času so tam sicer predvajali filme poljskih režiserjev in , vendar so v vseh njunih koprodukcijah govorili francosko ali angleško. Režiser in soscenarist filma Paweł Pawlikowski je navdih za zgodbo črpal iz burnega razmerja svojih staršev, glavna junaka, Wiktor ( Tomasz Kot ) in Irena ( Agata Kulesza ), pa ohlapno temeljita na Tadeushi Sygietynskem in Miri Ziminski – resničnih ustanoviteljih svetovno priznane poljske folklorne skupine Zespól Piesni in Tanca Mazowsze (Skupina za pesem in ples Mazowsze, v filmu so ime spremenili v Mazurek).



) in Irena ( ), pa ohlapno temeljita na in – resničnih ustanoviteljih svetovno priznane poljske folklorne skupine Zespól Piesni in Tanca Mazowsze (Skupina za pesem in ples Mazowsze, v filmu so ime spremenili v Mazurek). Igralka Joanna Kulig se je pri upodobitvi Zule zgledovala po hollywoodski legendi Lauren Bacall , še posebej po njeni sarkastični izgovorjavi dialogov.

, še posebej po njeni sarkastični izgovorjavi dialogov. Kuligova je s Pawlikowskim sodelovala že pri njegovih prejšnjih dveh filmih, Ženski iz petega okrožja (2011) in Idi (2013), v zadnjem, ki si ga tudi lahko ogledate v videoteki DKino, pa je prav tako igrala pevko.

v zadnjem, ki si ga tudi lahko ogledate v videoteki DKino, pa je prav tako igrala pevko. Ko si je oskarjevec Danny Boyle (Revni milijonar) ogledal nastop Tomasza Kota v tem filmu, je želel igralca izbrati za vlogo zlikovca v 25. filmu o Jamesu Bondu.



(Revni milijonar) ogledal nastop Tomasza Kota v tem filmu, je želel igralca izbrati za vlogo zlikovca v 25. filmu o Jamesu Bondu. Vse džezovske točke v filmu je priredil Marcin Masecki . Ta je tudi izvedel vse klavirske parte skladb.

. Ta je tudi izvedel vse klavirske parte skladb. Hladna vojna je edini celovečerec, ki je bil na 91. podelitvi oskarjev nominiran za najboljšo režijo, ne pa tudi za najboljši film leta.

