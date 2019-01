Ganljiva serija, v kateri je igralka upodobila svojo babico #video

Zgodba tridelne dramske serije Gospa Wilson (Mrs. Wilson) se dogaja v Londonu med štiridesetimi in šestdesetimi leti 20. stoletja. Alison Wilson (Ruth Wilson) misli, da je srečno poročena, dokler njen mož ne umre, na vratih pa se prikaže ženska, ki trdi, da je prava gospa Wilson.

Alison je trdno odločena dokazati veljavnost svojega zakona in to, da jo je Alec (Iain Glen) iskreno ljubil, namesto tega pa vstopi v svet vznemirjujočih skrivnosti.

Ruth Wilson je o svoji vlogi in seriji dejala: "Zelo se veselim, da na male zaslone prinašam neverjetno življenje svojih starih staršev. Njuna zgodba je resnično ganljiva." | Foto: All3Media Igralkin dedek je bil vohun in pisatelj

Alexander Wilson, angleški pisatelj, vohun in agent tajne službe, se je po služenju v prvi svetovni vojni preselil v Indijo, kjer je služboval kot profesor angleške književnosti.

Tam je začel pisati vohunske romane in z njimi v tridesetih letih 20. stoletja požel veliko uspeha, saj so jih med drugim recenzirali v revijah Telegraph, Observer in Times Literary Supplement. Umrl je leta 1963.

Vrhunska zasedba v dramski babičinih spominov

V seriji, ki so jo posneli po spominih Alison Wilson, ob Ruth Wilson (Prevara, Luther) in Ianom Glenom (Igra prestolov) igrajo še Keeley Hawes (Ashes to Ashes), Anupam Kher (Za dežjem posije sonce) in Fiona Shaw (Harry Potter, Prava kri).

Scenarij za serijo je napisala Anna Symon (Indian Summers), režiral jo je Richard Laxton (Mum, Him & Her), producirala pa Jackie Larkin (C. B. Strike, Stella Days).

Izvršni producenti serije so Ruth Wilson, Ruth Kenley-Lets (Nadomestne volitve), Neil Blair (Magične živali) ter Lucy Richer in Rebecca Eaton.

Premiera serije Gospa Wilson bo v ponedeljek, 28. januarja, ob 21. uri na programu Epic Drama.

Napovednik serije Gospa Wilson: