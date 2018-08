Frankenstein in druge pošasti še vedno živijo #foto #video

Jaz, Frankenstein (I, Frankenstein/2014)

V tem akcijskem spektaklu ustvarjalcev Podzemlja se Frankensteinova pošast v podobi Aarona Eckharta znajde sredi starodavne bitke med dvema nesmrtnima klanoma in spozna, da prav v njem tiči ključ do uničenja ali preživetja človeštva. • V nedeljo, 26. 8., ob 23.30 na Kino.* │Tudi v videoteki DKino in na www.tvin.si.

Frankenstein (Mary Shelley's Frankenstein, 2004)

Robert DeNiro igra grozljivi stvor, ki ga dr. Frankenstein (Kenneth Branagh) ustvari v želji, da bi premagal smrt in pospešiti napredek medicine v zgodnjem 19. stoletju. Branagh je film tudi režiral, glavno žensko vlogo v tej grozljivki pa je odigrala Helena Bonham Carter. • V sredo, 5. 9., ob 22.25 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Victor Frankenstein (2015)

Ena od novejših upodobitev zgodbe o znanstveniku (James McAvoy), ki v želji po nesmrtnosti ustvari grozljivo pošast. Film se od romana Mary Shelley in drugih njegovih priredb loči po tem, da zgodbo spremljamo z vidika Frankensteinovega pomočnika Igorja (Daniel Radcliffe). • V nedeljo, 2. 9., ob 22.50 na Pro7.**

Drakula: Skrita zgodba (Dracula Untold, 2014)

V tej priredbi slovitega romana spoznamo novo pripove o nastanku srhljive vampirske legende. Ko njegovemu kraljestvu zagrozijo napadalski Turki, se mora mladi princ Vlad Tepeš (Luke Evans) spremeniti v krvoločno pošast, ki se je bojijo celo lastni rojaki, da bi tako obvaroval svojo družino in ljudstvo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Drakula (Bram Stoker's Dracula, 1992)

Za eno najbolj znanih in slogovno izpiljenih upodobitev romana Brama Stokerja je poskrbel režiser Botra in Apokalipse danes, veliki Francis Ford Coppola, naslovno vlogo pa je odigral letošnji prejemnik oskarja Garry Oldman. Prejemnik treh oskarjev – za kostumografijo, montažo zvočnih učinkov in masko. • V četrtek, 6. 9., ob 23. uri na Pink Movies.**

Vampir na Terapiji (Der Vampir auf der Couch, 2014)

Dunaj leta 1932. Nekega večera dobi slavni Sigmund Freud novega gosta na svojem kavču: skrivnostnega grofa, ki ne prenaša več "neskončno dolgega" odnosa z ženo. Avstrijsko-švicaraska komična grozljivka, v kateri se vampirske legende pomešajo z nevrotično obsedenostjo. • V ponedeljek, 3. 9., ob 2.35 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Trilogija Mumija (The Mummy)

Glavni zvezdnik te akcijsko-pustolovske trilogije Brendan Fraser v izvirniku obudi egipčanskega svečenika, ki je bil zaradi prešuštva s faraonovo priležnico preklet in obsojen na mumifikacijo pri živem telesu, v drugem delu se nanj spravi še močnejša sila, Kralj škorpijonov, v tretjem delu pa se ta odpravi v Šangha, kjer prebudi dva tisoč let starega zmajskega cesarja in njegovo vojsko. • Vsi trije filmi so na voljo v videoteki DKino.

Franšiza Osmi potnik (Alien)

Eno od najbolj znanih filmskih pošasti je ustvaril švicarski nadrealistični umetnik H.R. Giger, to ikonično nezemeljsko bitje, ki seje strah po vesolju, pa smo prvič spoznali v kultni ZF-grozljivki Ridleyja Scotta iz leta Ridleyja Scotta. Ta je leta 2012 posnel tudi preddel franšize, poimenovan Prometej, lani pa še Zavezo. • Osmi potnik: Zaveza: v soboto, 25. 8., ob 2.15 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO. │ Prvi štirje deli Osmega potnika in Prometej so na voljo v videoteki DKino.

Oblika vode (The Shape of Water, 2017)

Domišljijska romanca mehiškega mojstra Guillerma del Tora o ljubezni med nemo čistilko (Sally Hawkins) in podvodnim bitjem, ki ga ameriška vlada zadržuje v tajnem laboratoriju. Film, ki so ga kritiki razglasili za režiserjevega najboljšega po Favnovem labirintu (2006), je prejel beneškega zlatega leva in štiri oskarje, med njimi tudi kipec za najboljši film leta in najboljšo režijo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Hotel Transilvanija (Hotel Transylvania, 2012)

V zadnjem sklopu se bomo posvetili še pošastnim filmom, namenjenim otrokom. V tej animirani uspešnici je grof Drakula lastnik "hotela za pošasti". Ko mladi popotnik po naključju odkrije njegov dom in se zaljubi v njegovo najstniško hčer, mora Drakula ukrotiti svojo zaščitniško plat. • V soboto, 1. 9., ob 6. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Vampirček (The Little Vampire, 2017)

V slovenščino sinhronizirana družinska animirana pustolovščina prikazuje prijateljstvo med dečkom in čisto pravim mladim vampirčkom. Ta se izkaže za prijaznega in ljubeznivega fanta, za zaplet pa poskrbijo dečkovi starši, ki želijo na vsak način spoznati sinovega novega prijatelja. • Film je na voljo v videoteki DKino in na www.tvin.si.

Pošasti iz omare (2001)/Pošasti z univerze (2013)

Ste vedeli, da pošasti pridobivajo energijo za svoje mesto iz krikov prestrašenih otrok? Pixarjeva animirana uspešnica Pošasti iz omare spremlja dve takšni poklicni pošasti, Miho in Sulleya, ki se jima življenje zasuka na glavo, ko človeška deklica pomotoma zaide v njuno mesto, nadaljevanje oz. preddel tega filma pa nas popelje v študentska leta omenjenih junakov. • Pošasti iz omare: v ponedeljek, 27. 8., ob 6. uri na HBO 2.* │ Pošasti z univerze: v torek, 28. 8., ob 6.20 na HBO 2.* │ Oba filma sta na voljo tudi na HBO OD/GO.

