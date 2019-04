Filmi, ki vas bodo popeljali do neskončnosti in naprej

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

12. aprila 1961 je človeštvu uspel prvi vesoljski polet s posadko, izvedel pa ga je Jurij Gagarin iz nekdanje Sovjetske zveze. V naslovu članka smo si sposodili krilatico Kena Kozmobliska, junaka animirane trilogije Svet igrač, na fotografiji pa smo uporabili podobe iz posterjev filmov Saljut 7, Solo: Zgodba Vojne zvezd in Prvi človek.

12. aprila 1961 je človeštvu uspel prvi vesoljski polet s posadko, izvedel pa ga je Jurij Gagarin iz nekdanje Sovjetske zveze. V naslovu članka smo si sposodili krilatico Kena Kozmobliska, junaka animirane trilogije Svet igrač, na fotografiji pa smo uporabili podobe iz posterjev filmov Saljut 7, Solo: Zgodba Vojne zvezd in Prvi človek.

Na mednarodni dan vesoljskih poletov s človeško posadko smo na malih zaslonih poiskali biografske filme, ki prikazujejo dosežke na področju astronavtike, v izbor pa smo vključili tudi izmišljene zgodbe, ki vključujejo bolj ali manj znana vesoljska plovila in nakazujejo morebitno prihodnost vesoljskih poletov.

Prvi človek (First Man, 2018)

Intimen portret Neila Armstronga na eni najnevarnejših misij v zgodovini človeštva. Film Damiena Chazella (Dežela La La) z Ryanom Goslingom v naslovni vlogi je prejel oskarja za najboljše posebne učinke. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Saljut 7 (Salyut-7, 2017)

Resnična zgodba o najbolj zapletenem in tveganem podvigu v zgodovini vesoljskih poletov. Sovjetska vesoljska postaja brez posadke se leta 1985 preneha odzivati na ukaze iz nadzornega centra. Da bi preprečili katastrofo, morajo tja poslati kozmonavte, da bi odkrili vzrok za okvaro. • V četrtek, 18. 4., ob 21.20 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Apollo 13 (1995)

Akcijska biografska drama Rona Howarda s Tomom Hanksom v glavni vlogi prikazuje težave posadke tretje odprave na Luno, odzive nadzornega osebja na Zemlji in družine astronavtov, potem ko usodna napaka skoraj onesposobi vesoljsko plovilo. Oskar za najboljši zvok in filmsko montažo. • V torek, 9. 4., ob 9.15 na TV 1000.*

Skriti faktorji (Hidden Figures, 2016)

Navdihujoča resnična zgodba o treh temnopoltih Nasinih znanstvenicah (Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe), ki so odigrale pomembno vlogo pri programu izstrelitve prvega Američana v vesolje. Tri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film leta. • V videoteki DKino.

Solo: Zgodba Vojne zvezd (Solo: A Star Wars Story, 2018)

Medzgodba najbolj slavne filmske sage o "galaksiji daleč, daleč proč" sledi dogodivščinam mladega Hana Sola in njegovega zvestega spremljevalca, kosmatega Chewbacce, preden sta se pridružila Uporu in srečala Landa Calrissiana, Solo pa ne bi bil to, kar je, brez znamenitega vesoljskega plovila Tisočletni sokol. • V petek, 12. 4., ob 19.30 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Medzvezdje (Interstellar, 2014)

Z oskarjem za najboljše vizualne učinke nagrajen spektakel kultnega Christopherja Nolana z Matthewom McConaugheyjem v vlogi vodje skupine Nasinih raziskovalcev, ki se z vesoljskim plovilom podajo na najpomembnejšo odpravo v zgodovini človeštva. • V torek, 9. 4., ob 13.15 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Osmi potnik (Alien, 1979)

Sedem članov posadke vesoljskega plovila Nostromo se z odprave vrača na Zemljo, ko prejmejo klic na pomoč z bližnjega planeta. Odločijo se raziskati nenavaden signal in poiskati njegov vir, ko enega za drugim ujame pošastno vesoljsko bitje. • V videoteki DKino je na voljo celotna franšiza Osmi potnik, vključno s filmom Prometej.

400 dni (400 Days, 2015)

Štiri astronavte pošljejo na simulirano misijo na oddaljeni planet v našem osončju, da bi testirali psihološke vplive dolgotrajnega potovanja po vesolju. V majhnem vesoljskem plovilu, zakopanem pod zemljo, se jim duševno stanje poslabša, zato ga želijo predčasno zapustiti. Pa je bila misija res samo hlinjena? • V videoteki VOYO.

Marsovec (The Martian, 2015)

Matt Damon v hvaljeni vesoljski pustolovščini Ridleyja Scotta o astronavtu, ki obtiči na Marsu. Ob pičlih zalogah se mora zanesti na lastno iznajdljivost in razsodnost duha, da preživi in se domisli, kako tiste na Zemlji opozoriti, da je še živ. • Film bo v videoteki DKino znova na voljo od petka, 19. aprila.

Zvezdne steze VI: Nepoznana dežela (Star Trek VI: The Undiscovered Country, 1991)

Po več letih vojne sta federacija in klingonsko cesarstvo tik pred sklenitvijo miru, ko klingonsko plovilo skoraj uniči napad, domnevno plovila Enterprise. Zdaj se oba svetova pripravljata na zadnje, smrtonosno srečanje. • V ponedeljek, 8. 4., ob 12.30 na FOX.*

Zvezdne steze: Generacije (Star Trek: Generations, 1994)

Kapitan Picard (Patrick Stewart) mora s pomočjo domnevno mrtvega kapitana Kirka (William Shatner) ustaviti norca, ki je pripravljen uničevati cele planete in civilizacije, da bi lahko vstopil v vesoljsko matriko. • V ponedeljek, 15. 4., ob 12.30 na FOX.*

Zvezdne steze: Prvo srečanje (Star Trek: First Contact, 1996)

Kapitan Jean Luc-Picard in njegova posadka na novo izdelane vesoljske ladje Enteprise E se bojujeta z zahrbtnimi pol humanoidi in pol stroji, poimenovanimi Borgi, da bi jim preprečili prvi stik z ljudmi in Zemlji vrnili prihodnost. Toda Enterprise naleti na nepredvidljive težave … • V petek, 19. 4., ob 21. uri na FOX.*

Trilogija Zvezdne steze

Pomlajena posadka slovitega plovila Enterprise s Chrisom Pinom in Zacharyjem Quintom na čelu je navdušila stare oboževalce franšize in ustvarila novo generacijo trekijev. V filmu Zvezdne steze (2009) spremljamo kapitana Kirka (Pine) med njegovim urjenjem na Zvezdni akademiji, v filmu Zvezdne steze: V temo (2013) se posadka Enterprisa zoperstavi neusmiljenemu tiranu Khanu, v filmu Zvezdne steze: Onkraj (2016), pa se znajde ujeta na tujem planetu. • V videoteki DKino.

James Bond: Operacija vesolje (Moonraker, 1979)

Milijarder Hugo Drax, izobražen in uglajen zlikovec, ugrabi ameriško vesoljsko plovilo, s pomočjo katerega želi zavladati svetu. Edini, ki mu lahko prekriža načrte, je sloviti tajni agent 007 James Bond (Roger Moore). • V videoteki VOYO.

Napovednik filma Prvi človek:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA Videoteka VOYO 239 FOX 210│ 211 (HD) DA TV 1000 218 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.

Preberite tudi: