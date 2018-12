Filmi, ki vam bodo pričarali božično vzdušje #video #foto

Najrazličnejši božični filmi so sestavni del vsakega božiča. Preverite, katere od teh si boste lahko ogledali na malih zaslonih v prihodnjih dneh in si na ta način polepšali adventne praznike.

Grinch (Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas, 2000)

Čudaški samotar Grinch se odloči, da bo božiču enkrat za vselej naredil konec, ko pa spozna malo Cindy, se zgodi pravi praznični čudež. Film je po zgodbi Dr. Seussa, enega od najbolj priznanih ameriških avtorjev otroške literature, režiral oskarjevec Ron Howard (Čudoviti um), naslovnega antijunaka pa je odigral Jim Carrey. • V ponedeljek, 24. 12., ob 6.30 na Kino.*

Božičkov vajenec in čarobna snežinka (2013)

V drugem delu zgodbe o mali siroti z velikim srcem, izbrani za naslednika dobrega moža, mora zdaj že sedemletni Nikolaj samostojno prevzeti delo gospoda Božička. Upokojeni gospod Božiček pa se bo z gospo Božičkovo odpravil na zaslužene počitnice. • V torek, 25. 12., ob 10. uri na TV SLO 2.*

Škrat (Elf, 2003)

Zabavna komedija Jona Favreaua spremlja moškega (Will Ferrell), ki se je kot dojenček znašel v Božičkovi delavnici na severnem tečaju, kjer so ga vzgajali kot škrata. Ko ta odraste, se odpravi v New York poiskat svojo pravo družino. • V torek, 25. 12., ob 16.25 na Kino.*

Jelenček Niko (Niko & The Way to the Stars, 2008)

Glavni junak animirane pustolovščine je jelenček Niko. Ta trdno verjame, da je njegov očka, ki ga ni nikoli poznal, eden izmed slavnih junakov Božičkove letalske flote. Nekega dne se Niko skrivoma odpravi iz varne doline, v kateri živi, da bi vadil letenje ... • V soboto, 22. 12., ob 13.10 na OTO.*

Menjava Božičkov (Snekker Andersen og Julenissen, 2016)

Prisrčna filmska dogodivščina, ustvarjena po najbolj znani norveški božični zgodbi, spremlja mizarja Andersena, ki se vsako leto potrudi, da bi svoji družini pričaral najlepše praznike. Tudi tako, da se preobleče v Božička. Ko spozna pravega Božička, se moža dogovorita, da bosta zamenjala vlogi. • V ponedeljek, 24. 12., ob 20.05 na TV SLO 1.*

Ujemi Božička (Get Santa, 2014)

Devetletni Tom se ponovno poveže s svojim ljubečim, a odtujenim očetom Stevom, ki je nekdanji zapornik. Tom očeta prepriča, da je Božiček s svojimi sanmi zasilno pristal v Londonu in zdaj potrebuje njuno pomoč, da bi se lahko pravočasno vrnil na Laponsko ter na božični večer po svetu dostavil darila. • V ponedeljek, 24. 12., ob 23.25 na Kanal A.*

Božiček in jaz (Le Pere Noel, 2014)

Kot vsak šestletnik tudi Antoine sanja o srečanju z Božičkom. Dečku se želja izpolni, ko se na njegovem balkonu pojavi možakar s sivo brado, rdečo kapo in vrečo najrazličnejših reči. Antoine je ves iz sebe in ne zasluti, da gre za vlomilca (Tahar Rahim), ki iz stanovanj v uglednih četrtih krade nakit. • V ponedeljek, 24. 12., ob 18.55 na CineStar TV.

Božične želje (Wishin' and Hopin', 2014)

Življenje petošolca se obrne na glavo, ko na njegovo šolo prispeta nova nadomestna učiteljica in učenka iz Rusije. Prva uvede nov koncept šolske božične igre, druga pa dečku popolnoma zmeša glavo. • V sredo, 26. 12., ob 11.20 na Planetu.*

Letala, vlaki in avtomobili (Planes, Trains and Automobiles, 1987)

Razburljiva božična komedija Johna Hughsa o neobičajnem paru sopotnikov – družinskem človeku (Steve Martin), ki se vrača domov za praznike, in dolgoveznežu (John Candy), ki vse svoje dobre namene uniči, ker ne ve, kdaj je treba zapreti usta ... • V sredo, 26. 12., ob 7.10 na Kino.*

Pravzaprav ljubezen (Love Actually, 2003)

Romantična komedija ustvarjalcev uspešnic Štiri poroke in pogreb in Notting Hill vas bo s pomočjo vrhunske igralske zasedbe (Hugh Grant, Emma Thompson, Alan Rickman, Bill Nighy, Billy Bob Thornton, Colin Firth, Keira Knightley, Liam Neeson, Martin Freeman, Rowan Atkinson, Claudia Schiffer) prepričala, da je ljubezen povsod okoli vas. • V ponedeljek, 24. 12., ob 22. uri na POP TV.*

12 zmenkov za božič (12 Dates of Christmas, 2011)

Kate se na božični večer odpravi na slepi zmenek, da bi prebolela bivšega. Čedni Miles bi bil lahko tisti pravi, vendar ona tega še ne vidi. Nato pa vmes poseže usoda in poskrbi, da mora Kate še dvanajstkrat podoživeti ta božični večer. • V petek, 21. 12., ob 15.15 na FOX Movies.*

Pisma sv. Nikolaju (Listy do M., 2011)

Romantična komedija Mitje Okorna, v kateri drobna naključja in kanček božičnega čudeža združijo usode različnih ljudi. Razočarani policist se poskuša pobotati z odtujeno družino, radijski voditelj s pomočjo navihanega sina išče novo ljubezen, bahač v Božičkovem kostumu lovi mladega tatiča, poslovnež pa priskoči na pomoč osiroteli deklici. • V nedeljo, 23. 12., ob 15.55 na POP TV.* │ Tudi v videoteki DKino.

Božične počitnice (National Lampoon's Christmas Vacation, 1989)

Božični prazniki so pred vrati in Griswoldovi se pripravljajo na praznovanje. Božično vzdušje v njihovi hiši pa ni prav nič veselo, saj prikupno družinico obiščejo tečni in nergavi sorodniki. Želje, da bi prazniki minili brez večjih zdrah, se kmalu sesujejo v prah. • V četrtek, 20. 12., ob 20. uri na Kanal A.*

Poredne mame 2: Božič (A Bad Moms Christmas, 2017)

V nadaljevanju komične uspešnice iz leta 2016 se izvirnim junakinjam (Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn) pridružijo njihove mame (Susan Sarandon, Cheryl Hines, Christine Baranski). Sprva svoje hčere spravijo v številne stresne situacije, nato pa z njimi vzpostavijo pristnejši odnos. • V soboto, 22. 12., ob 21.30 na CineStar TV Premiere 1.

Pokvarjeni Božiček (Bad Santa, 2003)

Politično nekorektna črna komedija o prevarantih (Billy Bob Thornton in Tony Cox), preoblečenih v Božička in škrata, ki med božičnimi prazniki ropata trgovine, dokler jima načrtov ne prekriža osemletni fantič. Film, tako kot njegovo nadaljevanje, ni primeren za otroke. • V ponedeljek, 17. 12., ob 4.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pokvarjeni Božiček 2 (Bad Santa 2, 2003)

Čeprav povsod okrog njega vlada praznično vzdušje, se pokvarjeni Božiček še vedno predaja slabim razvadam. Tokrat se na njegovem seznamu slabih del znajde rop dobrodelne organizacije. • V nedeljo, 23. 12., ob 21.20 na CineStar TV Premiere 1.

Božični filmi v videoteki DKino Bi si med prazniki želeli ogledati še več božičnih filmov? V videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije vas čaka kar 16 takšnih celovečercev, ki vam bodo polepšali prihajajoče dneve in večere. Za podrobnejše opise filmov kliknite na spodnjo povezavo.

Napovednik filma Škrat:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV 223 NE CineStar TV Premiere 1 225│ 226 (HD) NE TV SLO 1 1 │ 11 (HD) DA TV SLO 2 2 │ 12 (HD) DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA POP TV 4 │ 14 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA OTO 403│ 404 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA