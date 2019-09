Emmyji 2019: še zadnjič je slavila Igra prestolov #video

V Los Angelesu so podelili televizijske nagrade emmy, največji zmagovalki sta bili seriji Igra prestolov in Fleabag.

Za Igro prestolov lahko rečemo, da je iz tekme izstopila, dokler je še zmagovala - z zadnjo sezono, ki se je iztekla letos, je namreč na letošnji podelitvi emmyjev odnesla 12 nagrad, med drugim tudi za najboljšo dramsko serijo. Mreža HBO je lahko zadovoljna tudi z izkupičkom še enega svojega izdelka, serije Černobil, ki je odnesla deset emmyjev.

Kit Harington, Emilia Clarke in Sophie Turner iz Igre prestolov z Michaelom Douglasom, ki jim je podelil emmyja za najboljšo dramsko serijo. Foto: Getty Images

Druga izstopajoča zmagovalka 71. podelitve emmyjev je serija Fleabag, ki so jo med drugim razglasili za najboljšo komično serijo, avtorica serije Phoebe Waller-Bridge pa je odnesla emmyja za najboljši scenarij in najboljšo glavno igralko v komični seriji.

Phoebe Waller-Bridge, avtorica serije Fleabag, je pometla s konkurenco med komičnimi serijami. Foto: Getty Images

Zmagovalci glavnih kategorij:

Najboljša dramska serija: Igra prestolov

Najboljša komična serija: Fleabag

Najboljša glavna igralka v dramski seriji: Jodie Comer (Ubij Eve)

Najboljši glavni igralec v dramski seriji: Billy Porter (Pose)

Najboljša stranska igralka v dramski seriji: Julia Garner (Ozark)

Najboljši stranski igralec v dramski seriji: Peter Dinklage (Igra prestolov)

Najboljša glavna igralka v komični seriji: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Najboljši glavni igralec v komični seriji: Bill Hader (Barry)

Najboljša stranska igralka v komični seriji: Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Najboljši stranski igralec v komični seriji: Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Najboljša omejena serija: Černobil

Najboljši TV-film: Black Mirror: Bandersnatch

Najboljša glavna igralka v omejeni seriji ali TV-filmu: Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Najboljši glavni igralec v omejeni seriji ali TV-filmu: Jharrel Jerome (When They See Us)

Najboljša stranska igralka v omejeni seriji ali TV-filmu: Patricia Arquette (Zločin)

Najboljši stranski igralec v omejeni seriji ali TV-filmu: Ben Whishaw (Zelo angleški škandal)