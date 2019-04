Ekskluzivna premiera nove britanske serije Žrtev

Ustvarjalec serije The Man in The High Castle Rob Williams predstavlja novo serijo Žrtev (The Victim). Zgodba serije se dogaja na Škotskem, kjer imajo edinstven pravni sistem, spremljamo pa jo skozi oči tistih, ki sedijo na zatožni klopi.

Serija se lahko pohvali tudi z izjemno igralsko zasedbo. To sestavljajo odlična škotska igralka Kelly Macdonald (Trainspotting, Ni prostora za starce, Imperij pregrehe) ter škotska igralca James Harkness (Rogue One: Zgodba Vojne zvezd, Najtemnejša ura) in John Hannah (Štiri poroke in pogreb, Agenti S.H.I.E.L.D.-a).

Kdo je v resnici žrtev?

Anne Dean (Macdonald) so pred petnajstimi leti umorili njenega devetletnega sina. Zdaj je obdolžena, da je na spletu odkrila novo identiteto morilca svojega sina in načrtovala njegov umor. Sta jo žalost in trpljenje spremenila v zločinko?

Anne Dean (Kelly Macdonald) je obdolžena, da je načrtovala umor morilca svojega devetletnega sina. Sta jo žalost in trpljenje spremenila v zločinko? | Foto: BBC Požrtvovalen družinski človek Craig Myers (Harkness) je bil žrtev zloveščega napada po tem, ko so ga na internetu označili za morilca otrok. Je v resnici žrtev napačnega identificiranja ali je vendarle nevaren morilec?

Steven Grover (Hannah) je izkušen detektiv, ki preiskuje napad na Craiga in poskuša odkriti, kdo na spletu ga je obtožil takih hudodelstev.

Zgodbo spremljamo od prvega dne sojenja na edinburškem sodišču skozi ves postopek in dogodke, ki so pripeljali do sojenja. Craig in Anna stojita vsak na svojem bregu, vendar se je težko postaviti na stran enega ali drugega.

Zapletene uganke in skrivnostne dogodke v tej neverjetni zgodbi boste reševali sproti iz epizode v epizodo – ekskluzivno v videoteki Pickbox vsak dan od torka, 9. aprila, do petka, 12. aprila.

Napovednik serije Žrtev: