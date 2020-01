Ekipa kužkov na reševalni akciji se vrača

Oglasno sporočilo

Pred pogumnimi kužki so nove dogodivščine, ki bodo še nevarnejše, hitrejše, a najpomembnejše – zabavne. Pridružite se pogumnim tačkam, še prej pa si njihove nove prigode oglejte v NAPOVEDNIKU:

TAČKE NA PATRULJI: PRIPRAVLJENI, DIRKA, REŠEVANJE! v kinematografe prihaja 30. JANUARJA 2020.

O ZGODBI:

V novi animirani pustolovščini bo ekipa pogumnih kužkov zgradila super dirkališče in bo posadka za svojega dirkalnega junaka Whoosha. Ko pa se legendarni dirkač dirke ne more udeležiti, pokliče svojega največjega oboževalca Maršala, da tekmuje namesto njega. Maršal si mora pridobiti pogum in premagati svojo tekmico Gepardko, da lahko uresniči svoje sanje o najhitrejšem dirkaču doslej. Pripravite se na tekmo in reševanje!

Poleg te posebne epizode pa bodo najmlajši ljubitelji reševalnih kužkov lahko uživali tudi v prigodah, ko bodo s parade v zrak odleteli ogromni baloni, kužki pa jih morajo rešiti, kot tudi parado in župana Humdingerja. Pogumni kužki pa bodo reševali tudi primer vohunskih pajkov, potem ko bratranec Turbot skuša opaziti redkega pajka, vendar se zatakne v njegovo mrežo.

Najmlajši gledalci bodo tako lahko v kinematografih med prvimi uživali v novih dogodivščinah, ki pri nas še niso bile predvajane.

REŽIJA: Charles E. Bastien

SCENARIJ: Steven Sullivan

IZVRŠNA PRODUCENTKA: Jennifer Dodge

ŽANR: animirana pustolovščina

Naročnik oglasnega sporočila je Karantanija Cinemas d.o.o.