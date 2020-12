Eddie Murphy se vrača s filmom, s katerim je osvojil Slovence #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadaljevanje komedije Princ osvaja Ameriko, v katerem poleg Eddieja Murphyja več vlog prevzame tudi slavni komik Arsenio Hall, bo marca doživelo premiero na spletni platformi Amazon Prime.

Amazon Prime je na Instagramu objavil zapis, da se princ Akeem vrača, in pripisal, da je bilo za to potrebnih le 32 let. Prvi napovednik za film si lahko ogledate zgoraj.

Eddie Murphy se vrača kot princ Akeem. Foto: IMDb

V Zamudni uživa z ženo Liso, ko ugotovi, da mora spet v Ameriko. Foto: IMDb

Tudi tokrat vzame s seboj svojega prijatelja Semmija. Foto: IMDb

Prvič je šel v ZDA po ženo, drugič pa po sina

V kultni komediji iz leta 1988 je Murphy odigral princa Akeema z afriškega dvora izmišljene dežele Zamunda, ki se s svojim zvestim spremljevalcem Semmijem (Arsenio Hall) poda čez lužo, da bi se ognil dogovorjeni poroki in si našel pravo ljubezen. Ker je prihodnji kralj, si izbere newyorški Queens (Queen v prevodu pomeni kraljica, op. p.), kjer se začne dogodivščina, polna zapletov.

V filmu Princ osvaja Ameriko 2 se Akeem, ki je sedaj kralj, vrne v ZDA, da bi našel davno izgubljenega sina. Hall je ponovno prevzel vlogo njegovega zvestega spremljevalca in najboljšega prijatelja.

Iz prvotne zasedbe v filmu med drugim igrata še Shari Headley (Akeemovova žena) in James Earl Jones (Akeemov oče), na novo pa se je igralski zasedbi pridružil Wesley Snipes, je poročal STA.

