Vesoljček E. T. in Elliott spet združena po 37 letih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Elliott s svojima otrokoma, ženo in E. T.-jem.

Elliott s svojima otrokoma, ženo in E. T.-jem. Foto: YouTube

Američani so za pretekli zahvalni dan posneli ganljivo reklamo o legendarnem vesoljčku, ki jo morate videti. E. T. in Elliott se namreč za praznike spet združita in njuno snidenje je tako ganljivo, da se mnogi strinjajo, da si štiriminutna reklama zasluži oskarja.