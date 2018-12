Dve epski zgodbi o Berlinu #foto

Babilon Berlin

Premierno od četrtka, 13. decembra, ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 8 x 60 min.

Serija Babilon Berlin prekipeva od talenta. Člani igralske zasedbe in snemalne ekipe imajo v svojih življenjepisih zapisane filmske klasike, kot so Teci, Lola, teci, Zbogom, Lenin!, Življenje drugih, Beli trak, in velike televizijske uspešnice, kot sta Sense8 in Krona, za glasbo pa je poskrbel Bryan Ferry, član rock skupine Roxy Music.

Berlin v divjih dvajsetih letih prejšnjega stoletja - metropola za nadarjene in ambiciozne, ki bi radi zaslužili. A pod bleščečim pročeljem se osiromašene množice pehajo za boljšim življenjem.

To je čas organiziranega kriminala in političnih skrajnosti. Stara militaristična elita še ni odstopila, ko je svojo moč začela razkazovati še bolj grozna pošast.

Gereon Rath, mlad policijski inšpektor iz Kölna, je premeščen v Berlin. Čeprav na prvi pogled deluje miren in iskren, ga preganja pretresljivo breme. Na čelu oddelka je Bruno Wolter, zvest in ljubeč policijski kolega, čigar skriti načrt kmalu postane resna grožnja.

Med tema dvema možema je ujeta Charlotte, bistra mlada ženska, ki živi dvojno življenje in si prizadeva izboljšati obupne življenjske pogoje svoje družine.

Berlinski volkovi

Premierno od petka, 28. decembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 120 min.

Ta drama v treh delih, ki se odvija v povojnem Berlinu, je ponosni lastnik emmyja za najboljšo TV-miniserijo, osvojila pa je tudi različna priznanja na German Television Awards, Adolf Grimme Awards in na televizijskem festivalu v Monte Carlu.

Druga svetovna vojna je pustila Berlin v ruševinah. Mesto je razdeljeno na štiri sektorje, prečesano z mejami ter podvrženo policijskim uram, zatemnitvam in blokadam. Prav vse postane tržna dobrina, od spolnega občevanja do cigaret, čokolade in družinskih draguljev.

Pod nenehnim preletavanjem "rozinovih bombnikov" skupina najstnikov ustanovi klan Volkov, ki prisega na večno prijateljstvo.

Vsakega od njih je vojna na svoj način zaznamovala. Bernd je preprodajalec avtomobilov, ki ne pozna strahu. Jud Jakob je preživel holokavst, zdaj pa namerava preživeti še povojno Nemčijo. Oba se borita za srce Lotte, ki sanja o pevski karieri.

Krog prijateljev zaključujejo predrzna in življenja polna Silke, nadobudni socialist z dolgim jezikom in velikim srcem Kurt ter Ralf, Lottin živahni mlajši brat.

Bolnišnica

Premierno vsak dan od ponedeljka, 3. decembra. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 15 x 60 min.

Serija je bila leta 2016 nominirana za celo paleto nagrad Mestre Mateo, slavila pa je v kategorijah najboljše montaže, najboljšega igralca (Antonio Durán), najboljše igralke (Susana Dans), najboljše stranske ženske vloge (Tamara Canosa) in najboljšega scenarija.

Zgodba je postavljena v pozno 18. stoletje, v zgodovinski kontekst obdobja po ekonomski krizi in prihodu liberalnih idej francoske revolucije. Pripoveduje o kmečkem dekletu Olalli, ki reši ranjenega moškega sredi gozda.

Ta je sin vplivnega plemiča Daniela, ki je na poti, da postane uspešen kirurg v kraljevi bolnišnici. Med Danielovim okrevanjem na Olallinem domu se par brezupno zaljubi in skupaj se odpravita v Santiago, kjer želi Olalla uresničiti svoje sanje in postati medicinska sestra v kraljevi bolnišnici.

A nato se zvrsti serija umorov in Daniela pretrese odkritje o nečednih poslih njegovega očeta. Vse to, skupaj s političnimi in ekonomičnimi konflikti na Iberskem polotoku, prisili Daniela in Olallo v ločitev.

Ne zamudite zgodbe s popolno mešanico ljubezni, zagonetk in melodrame, zgodbe, v kateri medicinski razvoj in zgodovinski kontekst časa igrata pomembno vlogo.

Podmornica

Sklepni del v ponedeljek, 17. decembra, ob 22.50. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min.

Ta miniserija služi kot nadaljevanje zgodbe izredno uspešnega filma z enakim naslovom iz leta 1981. Dogajanje v filmu se konča decembra 1941, miniserija pa nadaljuje zgodbo v letu 1942. Podlaga za obe deli je roman Lotharja-Güntherja Buchheima iz leta 1973, serija pa poleg tega črpa navdih tudi v Buchheimovem nadaljevanju z naslovom Die Festung.

Jesen 1942 v okupirani Franciji: podmornica U-612 je pripravljena na krstno plovbo. Z mlado posadko in novim kapitanom Klausom Hoffmannom se podaja v čedalje bolj brutalno vojno.

Štirideset mladeničev se poda na misijo v utesnjenih in klavstrofobičnih pogojih življenja pod morsko gladino, pri čemer so njihove osebnosti preizkušane do skrajnih meja, saj napetost narašča, vezi zvestobe pa se krhajo.

V pristanišču La Rochelle se medtem podre svet Simoni Strasser, ki je zaradi nevarnega razmerja in prepovedane ljubezni razpeta med svojo zvestobo do Nemčije in odporniki. Posledično se zamaje njena vera v proces. Ali je lahko vse, kar je imela za resnico, dejansko laž?