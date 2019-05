Dubrovnik ne želi več promocije: Če želite snemati svoje spektakle, plačajte! #video

Jadranski biser, ki so ga na turistični zemljevid umestili tudi tam posneti filmi in serije, zdaj snemanje na svojih slikovitih lokacijah zaračunava. Promocija mesta v zameno za snemanje ni več dovolj, pravijo.

Nobenega dvoma ni, da je Dubrovnik čudovito mesto in bi turiste pritegoval tudi, če tam ne bi snemali svetovnih uspešnic, kot sta Igra prestolov in Vojna zvezd. Prav tako pa tudi ni nobenega dvoma, da je promocija, kakršno je mesto dobilo z omenjenima in drugimi produkcijami, neprecenljiva, saj je Dubrovnik uvrstila med svetovno znane turistične destinacije.

Cenik za snemanje v starem jedru Dubrovnika

Dubrovnik je tujim produkcijam do zdaj omogočal, da so tamkajšnje starodavno mestno jedro za snemanje najeli brezplačno, saj je šlo za odlično promocijo mesta. Zdaj to ne velja več, poroča hrvaški časopis Jutarnji list. Mestne oblasti v Dubrovniku so namreč konec lanskega leta začele zaračunavati uporabo javnih površin za potrebe snemanja.

Ekipi Igre prestolov za uporabo dubrovniških ulic ni bilo treba plačati. Foto: HBO

Za uporabo desetih kvadratnih metrov v starem mestnem jedru Dubrovnika je treba plačati slabih 700 evrov na dan, če pa produkcija potrebuje več kot tisoč kvadratov, je dnevna najemnina dobrih pet tisoč evrov, poroča Jutarnji list in dodaja, da so v Dubrovniku od novembra, ko je cenik stopil v veljavo, z oddajo površin snemalnim ekipam zaslužili približno tri tisoč evrov.

Tuje ekipe še naprej vabijo s povračilom stroškov snemanja

O podobnih cenikih razmišljajo tudi v Šibeniku, Rovinju in na Reki, saj ta mesta postajajo vse bolj zanimiva za tuje produkcije. Še vedno pa na Hrvaškem veljajo finančne spodbude, s katerimi jih vabijo.

Zadnjih sedem let jim namreč ponujajo do 25-odstotno povračilo stroškov snemanja, s tem pa pravzaprav pridobijo vsi: filmska produkcija zmanjša stroške, lokalno gospodarstvo zaradi prisotnosti ekipe neposredno zviša zaslužek, država pa pobere davke in dobi turistično promocijo. Kot še piše Jutarnji list, so na Hrvaškem s to spodbudo do zdaj snemali 58 projektov.

Foto: Pixabay

V Sloveniji pa smo tuje produkcije začeli na ta način pritegovati pred dvema letoma. Od takrat tujim produkcijam, ki so se odločile za snemanje pri nas, povrnemo del - do 25 odstotkov - stroškov, ki so nastali na slovenskem ozemlju. Pri tem morajo filmarji seveda izpolniti več meril - med drugim povrnitev stroškov ne velja za projekte, ki vsebujejo pornografijo ali spodbujajo k nasilju, sovraštvu oziroma diskriminaciji, prav tako ne velja za snemanje situacijskih humorističnih serij (sitcomov) ali tako imenovanih "žajfnic".

Lani so s povračilom stroškov v Slovenijo pritegnili osem tujih produkcij

V letu 2018, drugem letu tega ukrepa spodbujanja, so denarna povračila odobrili osmim produkcijskim hišam, in sicer trem celovečernim filmom, dvema celovečernima dokumentarcema in trem televizijskim serijam, so nam pojasnili v Slovenskem filmskem centru (SFC). Produkcijske hiše so bile iz Italije, Hrvaške, s Filipinov, iz Srbije, Južne Koreje, ZDA in Velike Britanije.

Konec lanskega leta so dele druge sezone serije Sence nad Balkanom posneli v Piranu. Foto: Ana Kovač

Filipinski celovečerec Motel Acacia, v katerem so slovenski del produkcije predstavljali tehnična ekipa, najem opreme, scenografska ekipa in posebni učinki, se je že predstavil, in sicer na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu, so še povedali v SFC. Celovečerec italijanskega režiserja Gabriela Salvatoresa bomo predvidoma gledali letos jeseni, takrat pa je pričakovana tudi premiera druge sezone serije Sence nad Balkanom.

Tako so na slovenski obali snemali Sence nad Balkanom: