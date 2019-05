Droge, kockanje in alkohol v času Ludvika XIV.

Versailles

Premierno od nedelje, 5. maja, ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Banijay Rights

Ustvarjalca serije Simon Mirren in David Wolstencroft sta izkušena pisca kriminalk, saj sta med drugim sodelovala pri nagrajenih serijah Tajni agenti, Zločinski um in Prebujanje mrtvih. Njuno znanje je dalo zgodbi o Ludviku XIV. nov zagon in vanjo vneslo napetost zapeljivega trilerja.

V drugi sezoni sanje kralja Ludvika XIV. o mogočni palači v Versaillesu propadajo pred njegovimi očmi. Prva stopnja gradnje palače je sicer končana in večina eminentnih plemičev in plemkinj zdaj živi pod streho "sončnega kralja", kjer so vpleteni v nenehno bitko za prevlado.

V razmahu so droge, kockanje in alkohol, veljaki pa se zatekajo k zastrupljanju drug drugega, da bi prišli bliže kralju in se povzpeli po družbeni lestvici. Ludvik, zaslepljen zaradi strasti do svoje ljubice Montespan, ne upošteva nasvetov Cerkve in najtesnejših svetovalcev.

Obdan s temo in izprijenostjo tako izgubi občutek za odločnost, zato se v obupnem poskusu odrešitve poda v vojno proti svojemu smrtnemu sovražniku Viljemu Oranskemu. Da bi rešil svojo vizijo Versaillesa, mora najti pot nazaj k luči in odrešenju.

Maraton skrivnosti

Ves dan od srede, 1. maja, do petka, 3. maja. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: All3Media

Na programu Epic Drama so pripravili osupljiv maraton njihovih najboljših kriminalnih dram z vsega sveta, te pa vas bodo zabavale in navduševale polne tri dni, od jutra do večera.

V seriji Detektivka Fischerjeva spremljajte dogodivščine pretkane Phryne Fisher in njenih spremljevalcev Jacka in Dota, v seriji Murdochove skrivnosti se vam bo predstavila talentirana ekipa detektivov pod vodstvom Williama Murdocha, v seriji Franke Drake pa boste občudovali impresivne detektivske spretnosti deklet Frankie Drake, Trudy Clarke, Mary Shaw in Flo Chakowitz.

Poldark

Nadaljevanje od četrtka, 9. maja, ob 21. uri. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 9 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Ustvarjalci tretje sezone serije Poldark so prejeli številna priznanja po vsej Evropi in drugod po svetu, med drugim nominacije in nagrade na podelitvi baft, irskih filmskih in televizijskih nagrad, nagrad britanske državne televizije in nagrad kraljevega televizijskega združenja.

Leto 1794. Vojna in revolucija v Franciji visita nad Veliko Britanijo. V Cornwallu George Warleggan nadaljuje gradnjo svojega imperija in si prizadeva, da bi uničil Poldarkove.

Elizabeth je odločena stopiti v novo življenje kot njegova žena, zato zakoplje svojo preteklost, s tem pa tudi Rossa. Še naprej pa skriva skrivnost, ki ogroža njeno lagodno življenje, ki si ga je končno izborila zase in za svojega sina.

Ross in Demelza si prizadevata ohraniti mir in se za vselej oddaljiti od Georgea, medtem ko v Nampari krpata svoj odnos, toda prihod Demelzinih bratov kmalu prelomi krhko premirje in Ross se mora vprašati, kako dolgo še lahko mirno opazuje Georgeev neoviran vzpon.

Medtem v vojni s Francijo ujamejo Dwighta in na Rossova pleča pade odgovornost, da reši prijatelja. Ross se spopada z bitkami doma in na tujem. Ali bo dejansko tvegal vse, kar mu je drago v življenju?