Dolga zgodovina Nila in 75. obletnica dneva D

Dokumentarna serija Nil: 5000 let zgodovine bo gledalce popeljala na edinstveno in nepozabno potovanje skozi vrhunce zgodovine starodavnega Egipta.

Foto: DCD Rights

Ljubiteljice in ljubitelji zgodovine preverite, katere zanimive dokumentarne vsebine si boste junija lahko ogledali na programu Viasat History .

Nil: 5000 let zgodovine (The Nile: 5000 Years of History)

Premierno od nedelje, 9. junija, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min │ Foto: DCD Rights

Bettany Hughes odpluje na epsko potovanje skozi zgodovino in najpomembnejše dogodke v starodavnem Egiptu.

Z lastnim tradicionalnim čolnom dahabiya potuje 1.500 kilometrov po mogočni reki Nil od Kaira do Asuanskega jeza, pri čemer si ogleda najbolj zanimive in osupljive znamenitosti.

Od starih govoric na temo spolnega življenja bogatih in slavnih do bližnjega srečanja z babico kralja Tuta, ta barviti potopis prepleta skrivnostnost, razodetja, osupljivo slikovno gradivo in pestra doživetja.

2. svetovna vojna – Bitke za Evropo (World War II - Battles for Europe)

Od ponedeljka, 10. junija, ob 18. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min │ Foto: ZDF

Poučna serija v osmih delih prikazuje najbolj kultne trenutke v zgodovini vojskovanja. Izkrcavanja na dan D, nesrečna zračna operacija v Arnhemu, nemška protiofenziva v bitki v Ardenih ter bitka za enega zadnjih še stoječih mostov na reki Ren pri Remagenu.

Oddaja 2. svetovna vojna – Bitke za Evropo pripoveduje celostno zgodbo na podlagi pričevanj mož, ki so služili v bojih na frontnih linijah. Vsaka posamezna epizoda opisuje bliskovito realnost v primežu življenja in smrti med ključnimi bitkami za zlom nacistične Nemčije na Zahodu.

Ta serija z natančnim raziskovanjem in veliko verodostojnostjo predstavlja realnost vojskovanja ter kako lahko vreme, teren in nepredvidljivost sovražnika spreobrnejo potek bitke.

Zasebna življenja (Private Lives)

Od ponedeljka, 17. junija, ob 22.05. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min │ Foto: TCB Media Rights

V tej seriji dr. Tracy Borman, glavna kuratorka pri Historic Royal Palaces, vstopa za zaprta vrata in razkriva zasebna življenja šestih zgodovinskih osebnosti.

Tracy odkrije resnico o razmerju med princeso Margareto in Petrom Townsendom, skrivnost Napoleonovega izjemnega uspeha in njegov domnevi poskus samomora ter veliko naklonjenost Edwarda VIII. do poročenih žena.

Nato odpotuje v Chicago, da bi odkrila pravi obraz Al Caponeja in razkrila dvojno osebnost tega najbolj zloglasnega gangsterja na svetu. V Sankt Peterburgu raziskuje življenje carja Petra Velikega, enega najbolj razsvetljenih, a hkrati brutalnih mož v zgodovini, v Münchnu pa odkrije, kako je propadli umetnik Adolf Hitler postal najbolj osovraženi diktator v zgodovini.

Bojišča (Battlefields)

Premierno od ponedeljka, 3. junija, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min │ Foto: Terranoa

Usoda države je lahko zapečatena v pičlih nekaj minutah bitke, vendar razlogi za zmago ali poraz pogosto ostajajo skrivnostni in sporni.

Serija odstira tančico skrivnosti v ozadju velikih bitk dvajsetega stoletja, daleč od mitov, legend in političnega izkoriščanja. Ob pomoči zgodovinarjev, arheologov in vojaških inštruktorjev bomo rekonstruirali zanimivo zgodbo o spopadih, ki so za vselej spremenili svet.

Bojišča 2. svetovne vojne

Vsak večer med tednom od ponedeljka, 3. junija, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min │ Foto: Terranoa

Ob 75. obletnici dneva D bodo na programu Viasat History predstavili nadvse zanimive posnetke in opisali vsako podrobnost najobsežnejše morske invazije v zgodovini.

Junija bodo premierno predvajali dve novi seriji. Serija Bojišča opisuje dogajanje pred 6. junijem 1944 ter na in po njem z vidika različnih mednarodnih bojnih čet, serija 2. svetovna vojna – Bitke za Evropo pa opisuje dogajanje skozi oči veteranov, ki so preživeli vojno in lahko povedo svojo zgodbo.

Napovednik dokumentarne serije Nil: 5000 let zgodovine: