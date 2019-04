Dogodivščine v svetu žuželk se nadaljujejo

Oglasno sporočilo

Tako kot za prvi del sta tudi za drugega napisala scenarij in animirano avanturo tudi režirala Hélene Giraud in Thomas Szabo.

Animirana avantura DROBIŽKI 2 na redni spored v kina prihaja 2. MAJA 2019.

O ZGODBI:

V mirni vasici na jugu Francije, v majhni tovarni, kjer izdelujejo kostanjev namaz, mlada in neustrašna pikapolonica ponesreči pade v kartonsko škatlo, ki jo pošljejo na otok Gvadelup v Karibskem morju. Njen oče se nemudoma odpravi na rajsko otočje iskat svojega otroka in ga pripeljati domov. Ko pa končno prispe na drugo stran oceana, je pred očetom dvojno poslanstvo: najti svojega otroka in rešiti dom njegove nove prijateljice pikapolonice, ki mu grozi uničenje zaradi gradbišča. Na srečo mu bosta na pomoč priskočila stara prijatelja - črna mravlja in pajek -, ki bosta od doma prihitela na pomoč.

IZ PRVEGA DELA ANIMACIJE:

Pred petimi leti smo v prvem delu animirane pustolovščine Drobižki spoznali mlado in neustrašno pikapolonico, ki se je v bitki za kockami sladkorja, ki so jih žuželke našle v travi po pikniku nekega para, spoprijateljila z eno od črnih mravelj in ji pomagala braniti mravljišče pred napadom rdečih mravelj. Režiserja Hélène Giraud in Thomas Szabo sta želela narediti pustolovski film, podoben Gospodarju prstanov, a v svetu žuželk. Ustvarila sta realistične like, pustolovščina je brez dialogov, insekti pa so brez obrazne mimike. Drobižki so sprva ugledali luč sveta kot kratek film, kasneje pa so ga razširili v televizijsko serijo, ki ni osvojila le Francije, ampak tudi druge dele sveta. Po seriji sta avtorja ustvarila še celovečerni film.

ZANIMIVOSTI:

V animirani pustolovščini Drobižki 2 bomo lahko videli več prizorov, ki so nastali po navdihu prizorov iz drugih filmov - na primer leteča ladja, v ozadju katere je polna luna, spominja na prizor iz filma E.T. - Vesoljček (E.T. the Extra-Terrestrial), leteča ladja z baloni pa spominja na prizore leteče hiše z baloni iz animacije V višave (Up).

REŽIJA: Hélene Giraud, Thomas Szabo

SCENARIJ: Hélene Giraud, Thomas Szabo

PRODUCENTI: Philippe Delarue, Christophe Février, Laurent Ramamonjiarisoa, Guillaume Roy, Zhou Tianxiang, Shang Xuemei

ŽANR: animirana avantura

