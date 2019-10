Matteo Garrone (Gomorra, Resničnost) je iz brutalnega dogodka, ki je v osemdesetih letih polnil strani italijanskih črnih kronik, ustvaril mračen, a tudi nežnosti in humorja poln urbani vestern o divji zveri, ki se skriva v vseh nas. Nagrada za najboljšega igralca v Cannesu.

Italija, Francija │ 2018 │ 98 min. │ Kriminalni dramatični triler R: Matteo Garrone│ I: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano IMDb: 7,3/10 │ Rotten Tomatoes: 83 % │ Uporabniki Googla: 81 %

Na obrobju mesta, na meji med metropolo in divjino, vlada en sam zakon – zakon močnejšega. Tam živi Marcello, droben in pohleven možakar, ki dneve preživlja v svojem skromnem pasjem salonu.

Prosti čas posveča ljubljeni hčerki Alidi ter nenavadnemu razmerju s tiranskim bivšim boksarjem, ki ustrahuje soseščino. Po enem od številnih ponižanj začne Marcello snovati divje maščevanje …

"Dogman je eden najboljših italijanskih filmov v zadnjem času, sodobna neorealistična basen, ki jo lahko postavimo ob bok velikim delom Fellinija, Rossellinija in De Sice." Geoffrey Macnab, The Independent

"Prava mojstrovina v žanru, ki ne obstaja in se oblikuje pred našimi očmi – nekje med kriminalko in melodramo, med njuhanjem kokaina in hrepenenjem po objemu." Gabriele Niola, Wired Italia

Napovednik filma Dogman: Zanimivosti: Dogman, uraden italijanski kandidat za tujejezičnega oskarja, se je v Cannesu potegoval za zlato palmo, Marcello Fonte pa je s festivala domov odnesel nagrado za najboljšo moško vlogo.



Film je prejel še nagrade Evropske filmske akademije za najboljšo moško vlogo, kostumografijo ter masko in oblikovanje pričeske ter osem nagrad srebrni trak Nacionalnega združenja italijanskih filmskih novinarjev, vključno za najboljši film, režijo in moško vlogo, predvajali pa so ga tudi na 29. Liffu.

Film je prejel še nagrade Evropske filmske akademije za najboljšo moško vlogo, kostumografijo ter masko in oblikovanje pričeske ter osem nagrad srebrni trak Nacionalnega združenja italijanskih filmskih novinarjev, vključno za najboljši film, režijo in moško vlogo, predvajali pa so ga tudi na 29. Liffu. Režiser in soscenarist filma Matteo Garrone (Gomorra, Resničnost) je prepričal Marcella Fonteja, da je pred snemanjem nekaterih prizorov pil viski, saj je bil tako bolj razpoložen za igranje svojega lika.

Ustvarjalci so glavno vlogo najprej ponudili oskarjevcu Robertu Benigniju (Življenje je lepo), a jo je ta odklonil.



Garrone se trenutno ukvarja s postprodukcijo nove igrane različice Ostržka. V njej bo Geppetta igral prav Benigni, ki je leta 2002 posnel svojo celovečerno različico te priljubljene pravljice Carla Collodija .

(Opozorilo: ta odstavek vam lahko izda vsebino filma.) Zgodbo je navdihnil eden od najbolj razvpitih zločinov v povojni Italiji, v katerem je 27-letni negovalec psov zaprl in umoril nekdanjega boksarja, ki ga je ustrahoval. Ta je pozneje zločin tudi priznal.

