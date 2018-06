Destinacija Rusija 2018 #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na HBO ne zamudite edinstvene dokumentarne serije, ki prinaša intimne in osebne zgodbe nekaterih največjih zvezdnikov letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva.

Dokumentarna serija Destinacija Rusija 2018 (Destino Rusia 2018) nam bo predstavila 12 držav, kjer je nogomet nacionalni šport, in moštva, ki se bodo to poletje potegovala za naslov nogometnega prvaka.

V desetih posameznih epizodah – povzetke teh si lahko preberete v nadaljevanju članka – bomo spoznali zgodbe o strasteh, prijateljstvu, solidarnosti in dosežkih, kakor so jih doživljala velika imena tega športa in njihovo spremstvo.

Destinacija Rusija 2018 ponuja svež vpogled v potovanja vrhunskih športnikov na svetovno prizorišče, "najpomembnejšo postrensko stvar" na svetu pa nam predstavi skozi osebni pristop in edinstveno vizijo pripovedovanja zgodb, značilno za HBO.

Vseh deset epizod serije Destinacija Rusija 2018 si že lahko ogledate prek storitev videa na zahtevo HBO On Demand in HBO GO. Na programu HBO bodo nove epizode na sporedu vsak četrtek, premiera zadnjega dela serije pa bo 5. julija ob 21.30.

Napovednik dokumentarne serije Destinacija Rusija 2018:

Povzetki posameznih epizod serije Destinacija Rusija 2018

Epizoda 1 │ Španija: Nova generacija │ Kolumbija: Carlos Bacca

Prva zgodba prinaša primerjavo med generacijo, ki je na prvenstvih dobila vse, in tisto, ki igra danes. Druga zgodba govori o veliki predanosti in premagovanju težav Carlosa Bacce, kolumbijskega nogometnega napadalca.

Epizoda 2 │ Meksiko: Potres 1985. │ Rusija: Guilherme Marinato

V dveh različnih obdobjih v preteklosti sta mehiško ljudstvo in vodstvo nogometnega moštva pomagala državi preživljati tragedijo. Rusko-brazilski vratar Marinato je vezni člen z ruskimi navijači in s težavami, ki bi se lahko pojavile med svetovnim prvenstvom.

Epizoda 3 │ Uruguvaj: Ponos │ John Guidetti: Spomini na Afriko (Švedska)

Kljub svoji majhnosti je Urugvaj velikan mednarodnega nogometa, ki upravičeno stoji med največjimi. Danes je John Guidetti steber švedskega nacionalnega moštva. Njegova neverjetna zgodba o dosežkih se je začela v Keniji.

Epizoda 4 │ Meksiko: Osorio │ Argentina: Nasprotni tok

Zgodba Osoria, kolumbijskega trenerja mehiškega moštva, dokazuje dvojna merila v tej državi. Argentina se je po številnih težavah prebila do svetovnega prvenstva tako kot leta 1986, ko so nazadnje zmagali. Strastni navijači upajo, da se bo zgodovina ponovila.

Epizoda 5 │ Paulinho: Mesto v svetu │ Lewandowski: Sila med vrati (Poljska)

Brazilec Paulinho je bil deležen neverjetne pustolovščine, preden je postal eden od zvezdnikov Barce, nogometnega kluba Barcelone. Kapetan poljske ekipe Lewandowski, ki ima za seboj težavno mladost, je postal eden izmed evropskih nogometašev z največ zadetki.

Epizoda 6 │ Casemiro: Zavoji usode │ Rusija: Jekleni škornji

Neverjetna zgodba spremlja Casemira od skromne četrti v mestu Sao José dos Campos do njegove vloge stebra ekipe Real Madrid in brazilskega moštva. Kot država gostiteljica bo skušala Rusija izbrisati duhove svoje burne športne preteklosti.

Epizoda 7 │ Danska: Pione Sisto │ Argentina: Pod žarometi

Pione Sisto in njegova družina sta doživela trajno spremembo, ko so od vojne v Sudanu pobegnili na Dansko. Da se je Argentina kvalificirala na svetovno prvenstvo, je bil skoraj čudež. Moštvo je pod nenehnim pritiskom državnih medijev.

Epizoda 8 │ Meksiko: Zlati fantje │ Brazilija: Gabriel Jesús

Mehiški nogometaši že vedo, kaj pomeni zmagati. Gre za isto skupino, ki je na olimpijskih igrah v Wembleyju leta 2012 dobila zlato. Gabriel Jesús, zvezdnik nogometnega moštva Manchester City, ne pozablja svojih korenin: "Zapustil sem četrt Peri, vendar ta ne bo nikoli zapustila mene."

Epizoda 9 │ Kolumbija: Nogomet in mir │ Španija: Thiago

Po več desetletjih vojne se je Kolumbija pripravljala na mir; nogomet je imel pri tem ključno vlogo. Preden mu je uspelo pri moštvu Bayern, se je moral Thiago Alcántara odločiti med dvema zastavama.

Epizoda 10 │Brazilija: Nazaj na prestol │ Hrvaška: Modrić

Brazilsko moštvo, polno nogometnih zvezdnikov, bi rado pozabilo na strašni poraz, ki mu ga je zadal Nemčija, in se vrnilo na vrh. Luka Modrić je izjemni motor ekipe Real Madrida in hrvaškega državnega moštva, s katerim upa na presenečenje na svetovnem prvenstvu.

