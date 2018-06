Denar, televizije vladar #video #foto

Ves denar sveta (All the Money in the World, 2017)

Biografski triler Ridleyja Scotta o ugrabitvi 16-letnega vnuka najbogatejšega moža na svetu, za katerega njegov ded, naftni mogotec J. Paul Getty, ni želel plačati odkupnine. Bo na koncu zmagala ljubezen do vnuka ali do denarja? • Film je na voljo v videoteki DKino in na TViN.

Wall Street (1987)

Wall Street: Denar nikoli ne spi (Wall Street: Money Never Sleeps, 1987)

V nadaljevanju Stonove uspešnice Gordona Gekka (Douglas) po dveh desetletjih izpustijo iz zapora. Kot tujec v svetu, ki mu je nekoč vladal, poskuša popraviti odnos s hčerko in sklene prijateljstvo z njenim zaročencem (Shia LaBeouf). Ali lahko mladi par zaupa nekdanjemu finančnemu mogotcu? • V nedeljo, 27. 5., ob 3.45 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Velika igra (Molly's Game, 2017)

Izjemna Jessica Chastain v resnični zgodbi o "pokeraški princesi", ki je celo desetletje vodila najbolj ekskluzivne nezakonite igre v ZDA. Nekdanja smučarka Molly Bloom je pustila službo natakarice in ustanovila nezakonito igralnico, ki so jo obiskovali slavni igralci in velike ribe z Wall Streeta. • Film je na voljo v videoteki DKino in na TViN.

Naključne bogatašinje (Wild Oats, 2016)

Shirley MacLaine, Jessica Lange in Demi Moore v komediji o upokojenki, katere življenje se korenito spremeni, ko po moževi smrti pomotoma prejme pet milijonov dolarjev življenjskega zavarovanja. Njena najboljša prijateljica Maddie – to je mož pravkar zapustil zaradi mlajše ljubice – jo prepriča, naj obdrži denar. • V nedeljo, 3. 6., ob 13.50 na CineStar TV Premiere 2.

Volk z Wall Streeta (The Wolf of Wall Street, 2013)

Kontroverzna, za pet oskarjev nominirana mojstrovina Martina Scorseseja o vzponu in padcu newyorškega borznega posrednika Jordana Belforta. Tega je odlično upodobil Leonardo DiCaprio, v filmu pa igra tudi naša Katarina Čas. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Mali bogataš (Richie Rich, 1994)

Richie (Macaulay Culkin) je najbogatejši otrok na svetu. Živi v ogromni graščini in ima vse, kar mu srce poželi, tudi prelestno Claudio Schiffer za inštruktorico aerobike. Pogreša samo druženje s sovrstniki in človeško toplino, zato njegov zvesti služabnik najame nekaj otrok, da bi mu delali družbo. • V nedeljo, 3. 6., ob 12. uri na POP TV.*

Hiljadarka (2015)

Mlademu rudarju Atifu se že po prvem dnevu v rudniku življenje postavi na glavo, saj ga izberejo, da bo njegova podoba odtisnjena na novem bankovcu za 1000 dinarjev. Na poti na fotografiranje v Beograd spozna predsednika Tita, kar mu odpre vsa vrata v državi, toda glavo mu kmalu zmeša prostitutka Hiljadarka. • V soboto, 26. 5., ob 10.10 na Kanalu A.* │ Tudi v videoteki VOYO.

Vse za denar (Two For the Money, 2005)

Brandon Lang (Matthew McConaughey) je nekdanji univerzitetni zvezdnik ameriškega nogometa z redkim darom, da ugane izid tekem, zaradi česar začne nepričakovano novo kariero, ko mu športno prekine težka poškodba. Postane glavni mladi kandidat za varovanca Walterja Abramsa (oskarjevec Al Pacion), ki vodi eno od največjih svetovalnic za športne stave v ZDA. • V torek, 5. 6., ob 22.05 na CineStar TV Action & Thriller.

Zlato (Gold, 1974)

Zabavna in vznemirljiva pustolovščina stare šole, v kateri Rod Slater (Roger Moore) po naključju odkrije načrt za uničenje južnoafriškega rudnika z namenom znižanja vrednosti zlata na svetovnem trgu. • V nedeljo, 3. 6., ob 6. uri na AMC.

Milijarde (Billions)

Kompleksna dramska serija spremlja politiko moči v svetu newyorških visokih financ. Briljantni in častihlepni tajkun investicijskih skladov Bobby Axelrod - Axe (Damian Lewis) in premeteni državni pravobranilec Chuck Rhoades (Paul Giamatti) igrata nevarno igro, v kateri so stave vredne milijarde. • Novi deli tretje sezone vsako soboto ob 19.45 na HBO3.* │ Serija je na voljo tudi na HBO OD/GO.

Inside Job (2010)

Z oskarjem nagrajen dokumentarec razkriva vzroke za nastanek svetovne finančne krize iz leta 2008, ki je milijonom ljudi prinesla izgubo poslov, delovnih mest in domov ter se skoraj končala s svetovnim finančnim kolapsom. Ravnanja koruptivnih organizacij in posameznikov so privedla do najhujše recesije po veliki gospodarski krizi. • Film je na voljo v videoteki DKino.

