Dan, ko nas bo preplavil ocean #video #foto

8. junija praznujemo svetovni dan oceanov. Ob tej priložnosti vas vabimo, da se z nami potopite v 15 celovečercev, ki si jih boste v teh dneh lahko ogledali na malih zaslonih in se tako ali drugače navezujejo na slano vodo – od Cameronovega Brezna in Besonove Velike modrine do svetopisemskega Noeta in Disneyjeve piratske sage z Johnnyjem Deppom.