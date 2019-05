Cynthia Nixon o tem, kaj vse je narobe s serijo Seks v mestu #video

Cynthia Nixon je bila del serije Seks v mestu šest let, nato pa je uspešno in samostojno odvetnico Mirando Hobbes upodabljala še v dveh filmih (2008 in 2010), ki sta sledila uspešni seriji.

Lik Mirande jo zasleduje še danes in ravno pred kratkim je spet spregovorila o seriji ter tem, kaj vse je bilo narobe z njo.

Nekaj zanimivosti te izjemno priljubljene serije:

Feministična serija, ki to ni

"Predvsem se mi zdi, da danes ne bi imela samo belopoltih glavnih igralk, bog ne daj. Ena najtežjih stvari zame pa je dejstvo - in tako sem čutila tudi takrat -, da se je vse vrtelo okrog denarja. In da je bil Steve (njen partner in kasneje mož v seriji, op. p.) edini približek delovnemu razredu."

Cynthia pravi, da je bil Steve (David Eigenberg) edini "približek delovnemu razredu" v seriji. Foto: IMDb Igralka, aktivistka in političarka, ki je leta 2018 celo kandidirala za guvernerko zvezne države New York, je spregovorila tudi o tem, da je moralo biti v seriji vse popolno, kar je povsem nerealno. "Ne bi smele biti videti tako urejene. Vem, da je tukaj ujet element fantazije, kar je bilo pomembno za šov, a obstaja več načinov, kako si lahko urejen, ne da bi bil videti tako popolno."

Med letoma 1998 in 2004, ko so snemali serijo, se je tudi veliko govorilo o tem, da je serija feministična, kar se je takrat zdelo tudi Cynthii. Zdaj ne misli več povsem tako. "Seveda je serija feministična, a ima veliko napak in razočara feministično gibanje s tem, da ima belopolte glavne igralke, ki so premožne in se borijo za svojo moč. V mehurčku, v katerem živijo."

O tem, kako privilegirane so, so glavne igralke celo razpravljale v deseti epizodi druge sezone, imenovani Kastni sistem. Foto: Getty Images

Razočarana tudi nad prizorom v filmu

Sicer pa 53-letna zvezdnica tokrat ni prvič odkrito povedala, kaj si misli. Aprila lani je razkrila, da ji je v filmski različici grenak priokus pustil prizor, v katerem Živina Carrie podari veliko garderobno omaro. Zmotil jo je predvsem odziv gledalcev.

"To, da je bil ta prizor vrhunec filma. To, da ti bogat mož podari omaro za čevlje. Mislila sem si: 'Vav, saj to ni tisto, zaradi česar imajo ljudje radi serijo?' Nismo je namreč snemali zaradi tega." Zvezdnica je imela v mislih občinstvo na londonski premieri, ki je v kinodvorani glasno ploskalo temu prizoru.

A serija se bo vseeno nadaljevala

So pa ustvarjalci pred kratkim sporočili dobro novico: oboževalce, ki ne bodo dočakali tretjega filmskega nadaljevanja, ker so glavne igralke menda sprte med sabo, bodo razveselili z nadaljevanjem serije, ki bo dobila nove junakinje. To bodo Newyorčanke v petdesetih in šestdesetih letih, serija pa bo spet govorila o njihovih prijateljstvih, zvezah, zakonih in spolnem življenju.

Nova serija bo ponovno nastala na podlagi knjige avtorice Candace Bushnell, ki je pravzaprav zakrivila evforijo Seksa v mestu. Avgusta letos bo izdala novo knjigo z naslovom Is There Still Sex in the City? (Ali je še kaj seksa v mestu?), produkcijski hiši Paramount Television in Anonymous Content pa sta že odkupili pravice za serijo, posneto po njej.

Carrie, Charlotte, Samantha in Miranda bodo dobile naslednice. Foto: Getty Images

Preverite tudi: