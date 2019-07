Čudežni park (Wonder Park)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Wonder Park © 2019 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Wonder Park © 2019 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Animirana komična pustolovščina o deklici z bujno domišljijo, ki odkrije neurejen zabaviščni park in poskuša vanj s pomočjo govorečih živali znova vnesti nekaj čarobnosti. V videoteki DKino si lahko ogledate obe različici filma – sinhronizirano in podnaslovljeno.

ZDA, Španija │ 2019 │ 81 min. │ Animirana komična pustolovščina Režija: Dylan Brown Glasovi: Brianna Denski, Matthew Broderick, Jennifer Garner, Mila Kunis, John Oliver Sinhro.: Pia Škulj, Tjaša Železnik, Goran Hrvaćanin, Jure Godler, Iztok Valič IMDb: 5,8/10 │ Rotten Tomatoes: 34 % │ Uporabniki Googla: 81 %

Deklica June je polna domišljije in optimizma. Nekega dne globoko v gozdu odkrije skrit zabaviščni park, v katerem je veliko čudovitih vrtiljakov in vratolomnih prog, naseljujejo pa ga zabavne govoreče živali.

Edina pomanjkljivost parka je, da je ta v popolnem neredu. June kmalu ugotovi, da je park samo plod njene domišljije in da je ona edina, ki ga lahko popravi. Skupaj z živalmi zaviha rokave in se loti popravil v upanju, da bo rešila čarobni park in vanj znova vnesla čudež.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

"Neroden, a ljubezniv otroški film z nizom iskrenosti, ki segajo dlje od samega Čudežnega parka." William Bibbiani, TheWrap

"To je film za malčke, ki postavlja resnično ogromna vprašanja, večinoma o naravi igre kot dejanju zanikanja ... In že samo zaradi tega je vreden pozornosti in spoštovanja." Kevin Maher, Times

Napovednik filma Čudežni park: Zanimivosti: Čudežni park je, tako kot animirana komična pustolovščina Spuži na suhem (2015) , rezultat sodelovanja med Paramount Animations, animacijskim oddelkom studia Paramount Pictures, in produkcijskim podjetjem Nickleodeon Movies.

, rezultat sodelovanja med Paramount Animations, animacijskim oddelkom studia Paramount Pictures, in produkcijskim podjetjem Nickleodeon Movies. Brianna Denski , v sinhronizirani različici pa Pia Škulj .

, v sinhronizirani različici pa . V izvirni različici je dekličinemu očetu glas posodil Matthew Broderick . Čudežni park je po filmih Levji kralj (1994), Čebelji film (2007) in Povest o Despereauxu (2008) igralčev četrti animiran celovečerec, ki so ga predvajali v kinematografih.

. Čudežni park je po filmih Levji kralj (1994), Čebelji film (2007) in Povest o Despereauxu (2008) igralčev četrti animiran celovečerec, ki so ga predvajali v kinematografih. Film bi moral prispeti v kinematografe 10. avgusta 2018, a so njegovo premiero prestavili na 15. marec 2019, saj so se želeli izogniti tekmovanju z Disneyjevo domišljijsko komično-dramatično pustolovščino Christopher Robin (2018).



Zabaviščni park v filmu se imenuje Wonderland, v kanadskem mestu Vaughan pa je resničen zabaviščni park, poimenovan Canada's Wonderland. Ta je bil nekoč v lasti studia Paramount Pictures.

V videoteki DKino si oglejte tudi: