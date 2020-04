Čas izolacije ugoden za Netflix: dobili 16 milijonov novih gledalcev

Napovedi podjetja za prvo tretjino tega leta so bile v primerjavi s trenutnimi številkami mili rečeno skromne. Netflix je namreč napovedoval za prve tri mesece leta 2020 sedem milijonov novih naročnikov, dobil pa jih je kar 15,8 milijona. S tem se je baza njegovih porabnikov povzpela na zavidljivih 183 milijonov.

K temu je pripomoglo dejstvo, da ljudje po vsem svetu zadnje tedne oziroma mesece preživljajo večinoma doma v izolaciji in da pri vseh skrbeh ter strahovih, ko jih svetovna pandemija novega koronavirusa s seboj prinaša, potrebujejo nekaj razvedrila. In kje drugje ga najti kot v filmih in serijah.

Med daleč najbolj gledanimi vsebinami zadnje tedne na Netflixu sicer izstopata dokumentarna serija Tiger King: Murder, Mayhem and Madness in španska dramska serija Money Heist.

Med najbolj gledanimi vsebinami tega leta na Netflixu je dokumentarna serija Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Foto: IMDb

Ker je drastično naraslo število uporabnikov, so pri ameriškem ponudniku TV-vsebin morali povečati tudi število zaposlenih v oddelku, ki nudi podporo naročnikov, poroča Hollywood Reporter. A vsi sodelavci lahko to delo opravljajo od doma.

Prav tako se od doma zaključuje postprodukcija nekaterih novih vsebin, na primer montaža že posnetih filmov in serij ter montaža animiranih filmov, so sporočili iz podjetja. Medtem ko so bili primorani zaradi ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja covid-19, mnoge nove projekte, ki so se že snemali ali bi se morali začeti snemati, ustaviti. Nekaj jih bodo do konca izpeljali le na Islandiji in v Koreji).

Ker je posledično veliko delavcev ostalo doma in čakajo na delo, so pri Netflixu ustavarili 150 milijonov dolarjev oziroma 138 milijonov evrov vreden sklad, iz katerega bodo čakajočim na delo krili plače v naslednjih sedmih tednih.