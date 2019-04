Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanada │ 2018 │ 89 min. │ Akcijski dramatičen triler R: Lin Oeding │ I: Jason Momoa, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Stephen Lang Ocena IMDb: 6,1/10 │ Rotten Tomatoes: 75 % │ Uporabniki Googla: 84 %

Joe Braven je lastnik gozdarskega podjetja v Kanadi. Ko njegov dementen oče Linden v baru povzroči pretep, po katerem konča v bolnišnici, se Joe odloči, da bo nekaj dni preživel z njim in družino v njihovi gozdni koči.

Toda tam jih čaka neprijetno presenečenje. Izkaže se, da Joejev sodelavec ob prevažanju hlodov služi še s tihotapljenjem drog, te pa skriva v njegovi koči. To odkritje sproži niz dogodkov, ki Joeja in njegovo družino prisili v boj za življenje.

"Če ste imeli naporen dan in si želite ogledati nekaj, kar bo obnovilo vaš občutek za pravičnost na tem svetu, potem Braven dobro in resnično odkljuka vsa navedena polja." Lisa Cam, Time Out

"Povedano preprosto in hvaležno: Braven je tiste vrste skromno, vendar povsem profesionalno filmsko razvedrilo, ki izvabi najboljše iz vseh vpletenih." Joe Leydon, Variety

Napovednik filma Braven: Zanimivosti: Jason Momoa (Joe Braven) in Steven Lang (Linden Braven) sta bila soigralca že v remaku Konana barbara (2011), Momoa in Jill Wagner (Stephanie Braven) pa v filmu Pot v Palomo (2014) in TV-seriji Zvezdna vrata: Atlantida.

Film so snemali na kanadskem otoku Nova Fundlandija.

Braven je celovečerni režijski prvenec Američana Lina Oedinga. Ta je začel kariero kot kaskader – kaskaderske točke je izvajal v uspešnicah Pirati s Karibov: Mrtvečeva skrinja (2006), Zvezdne steze (2009), Izvor (2010), Vzpon Viteza teme (2012), Jekleni mož (2013), Ant-Man (2015) in Logan: Wolverine (2017) –, pri filmih Padec Olimpa (2013), Pravičnik (2014) in Straight Outta Compton – Zgodba o N.W.A. (2015) je bil koordinator kaskaderskih točk, pri zadnjem pa je sodeloval tudi kot režiser pomožne snemalne skupine.

