Borut Pahor po katrci spet v fičku #foto

V Slovenijo je prišel sedmi film franšize Misija: Nemogoče, veliko premiero so priredili v ljubljanskem kinu Cineplexx, zdaj pa se film s Tomom Cruisom v glavni vlogi seli na platna po vsej Sloveniji.

1 / 6 Borut Pahor na veliki premieri akcije Misija Nemogoče: Maščevanje, 1. del 2 / 6 3 / 6 4 / 6 Jernej Celestina , športnik, podčastnik SV; Neža Buh-Neisha, glasbenica 5 / 6 Jernej Celestina , športnik, podčastnik SV; Neža Buh-Neisha, glasbenica; Damijan Špan z ženo 6 / 6 Velika premiera akcije Misija Nemogoče: Maščevanje, 1. del

Premiere v Ljubljani se je udeležil tudi nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki ga je pred ogledom filma zanimal predvsem razstavljeni fičko rumene barve, pred in v katerem se je tudi fotografiral. Tokrat pa Pahor zgodbe filma Misija: Nemogoče ljubiteljem ni predčasno razkril, kot je storil v nekaterih svojih preteklih objavah, ko je obiskal premiere filmov.

Fička je tako kot katrco Pahor nekoč že imel v lasti. Ali ga je fičko ponovno navdušil in se bo odločil za njegov nakup, Pahor ni razkril. Foto: Mediaspeed

Se bo Pahor odločil za fička?

Ko je Borut Pahor februarja letos še zbiral denar v svoji akciji Katra za dober namen, je v svoji drugi videooceni katre med vožnjo pojasnil tudi, zakaj je fičo, ki ga je tudi nekoč že imel, primernejši za ljubezen kot katra. "V fiču se da sedeže čudovito naprej in imaš lahko ljubezen brez težav. V katri to ni tako enostavno, ker se sedeži ne podirajo, se pa podre zadnja klop in to omogoča nekaj več udobja ... za te zadeve," je takrat povedal Pahor.

Za zdaj Pahor še ni razkril, ali se bo po katri spet odločil za nakup fička.

