Billa Cosbyja in Romana Polanskega vrgli iz ameriške filmske akademije

Nekdaj priljubljeni ameriški igralec Bill Cosby, ki je bil konec aprila spoznan za krivega spolnega napada, bo do izreka kazni v hišnem priporu. Oblasti ga bodo v tem obdobju, tako kot nasilne spolne prestopnike, nadzorovale s pomočjo elektronske zapestnice, 80-letnik pa lahko dom zapusti le za obisk zdravnika ali odvetnikov, je odločil sodnik.

Grozi mu do 30 let zapora

Cosby je bil spoznan za krivega v treh točkah obtožnice zaradi omamljanja in spolnega napada na nekdanjo uslužbenko univerze Temple Andree Constand na svojem domu v Filadelfiji leta 2004. Grozi mu do 30 let zapora.

Primer Andree Constand je sicer sprožil plaz podobnih obtožb, med katerim je slavnega igralca spolnih napadov, omamljanj, otipavanj in posilstva obtožilo več kot 60 žensk. Tokrat pa se je prvič zgodilo, da je porota Cosbyja spoznala za krivega spolnega napada.

Polanski je leta 1977 priznal krivdo v procesu, v katerem so mu očitali spolne odnose s 13-letnico. Foto: Reuters

Odslužil 42 dni v zaporu

Režiserja Romana Polanskega je akademija izključila zaradi spolnega odnosa z mladoletnico. Polanski je leta 1977 priznal krivdo v procesu, v katerem so mu očitali spolne odnose s 13-letnico. V zameno za priznanje je odslužil 42 dni v zaporu, nato pa zaradi možnosti, da bi sodnik razveljavil sodbo, pobegnil iz ZDA v Francijo.

Leta 2009 so ga aretirali v Zürichu na podlagi ameriškega naloga in mu dodelili hišni pripor, leto pozneje pa so ga izpustili, ker so se švicarske oblasti odločile, da ga ne izročijo ZDA.

Ameriška filmska akademija je oktobra lani iz svojega članstva izključila producenta Harveya Weinsteina, ki ga številne igralke prav tako obtožujejo spolnih napadov.