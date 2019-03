Bi film Čedno dekle danes sploh lahko posneli?

Zgodba o prostitutki Vivian, ki si jo bogataš Edward (Richard Gere) najame za več dni, medtem se strastno zaljubita, ona pa se zanj odreče prodajanju svojega telesa, danes ne bi dobila priložnosti, je prepričana zvezdnica filma Julia Roberts.

V nedavnem intervjuju za The Guardian je razkrila, da misli, da takšnega filma danes ne bi posneli, saj bi z njim "dregnili v preveč stvari", čeprav meni, da ljudje v njem še vedno uživajo.

S tem je imela v mislih dogajanje v zadnjih letih, predvsem gibanje #MeToo, v katerem so se razkrile številne spolne zlorabe in nadlegovanja hollywoodskih vplivnežev nad mlajšimi igralkami. Če so hotele dobiti vidnejše vloge, s katerimi bi se prebile v ospredje, so jim morale ugoditi, sicer so jih očrnili in poskrbeli, da so ostale brez dela.

Foto: Getty Images

Vlogo prostitutke dobila, ko je ni hotelo osem igralk

Legendarna igralka je ob tem še razkrila, da je vlogo slavne prostitutke Vivan dobila šele po tem, ko jo je pred njo zavrnilo osem igralk. Ob tem je poudarila, da ni šlo toliko za talent, temveč bolj za srečo. No, tako je vsaj na začetku kariere, pravi.

"Gre za dobro mero sreče in tega, da lahko s pomočjo duhovitosti narediš nekaj iz tega, da se ti je posrečilo."

Film Čedno dekle letos praznuje že 29. obletnico, lani pa je zaradi izjemne priljubljenosti, ki jo je dobil v tem času, dobil še upodobitev kot muzikal na Broadwayu.

