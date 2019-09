Beneški filmski festival: zlati lev za Jokerja, srebrni za Polanskega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zlatega beneškega leva je na filmskem festivalu v Benetkah prejel ameriški psihološki triler Joker. Na fotografiji režiser Todd Phillips in glavni igralec Joaquin Phoenix. Foto: Reuters

Ameriški režiser Todd Phillips je zlatega leva posvetil vsem, ki so sodelovali pri nastanku filma. Premiera Jokerja, ki govori o verjetno najbolj znanem negativcu v stripovskem svetu, je bila v Benetkah med bolj pričakovanimi. Glavno vlogo v filmu igra Joaquin Phoenix, v igralski zasedbi pa je tudi legendarni Robert De Niro.

Srebrnega leva za žirijo prejel Polanski

V imenu preganjanega režiserja poljskih korenin Romana Polanskega je beneškega srebrnega leva za režijo francosko-italijanske koprodukcije prevzela igralka iz filma Emmanuelle Seigner.

Srebrnega leva za režijo je festivalska žirija dodelila Romanu Polanskemu za film J' Accuse. Foto: Reuters

Za najboljšo moško vlogo je nagrado Coppa Volpi prejel italijanski igralec Luca Marinelli za vlogo v filmu Martin Eden v režiji Pietra Marcella, najboljšo žensko vlogo pa je po presoji žirije ustvarila francoska igralka Ariane Ascaride v filmu Gloria Mundi režiserja Roberta Guediguiana.

Posebna nagrada žirije v roke domačemu režiserju Marescu

Nagrado za najboljši scenarij je prejel hongkonški ustvarjalec Yonfan za film No. 7 Cherry Lane. Posebna nagrada žirije je prejel italijanski režiser Franco Maresco za film La mafia non e piu quella di una volta, nagrado Marcello Mastroianni za nadobudnega mladega igralca ali igralko pa Toby Wallace za vlogo v filmu Babyteeth v režiji Shannon Murphy.

Poleg Lucrecie Martel so kot člani žirije o letošnjih velikih festivalskih nagradah odločali še kanadski zgodovinar in kritik Piers Handling, kanadska režiserka Mary Harron, britanska igralka Stacy Martin, mehiški direktor fotografije Rodrigo Prieto, japonski režiser Tsukamoto Shinya in italijanski režiser Paolo Virzi.