Avtor Igre prestolov potrdil, da bodo po koncu serije snemali naprej #video

Le še trije deli nas ločijo od konca Igre prestolov, ene najuspešnejših serij vseh časov, zato ni nič čudnega, da se že nekaj mesecev namiguje na to, da bo dobila kar nekaj spinoffov, dodatnih ločenih serij, ki bodo prav tako temeljile na knjigah Georgea R. R. Martina.

Ne pet, a vseeno kar trije spinoffi

Že od začetka osme, finalne sezone se govori o kar petih naknadnih serijah, a preden se začnejo oboževalci prehitro veseliti, je Martin kar sam razčistil stvari. Na svojem blogu je zapisal: "Ne verjemite vsemu, kar preberete, internet je izjemno nezanesljiv vir. V mislih smo imeli pet naknadnih serij Igre prestolov (izraz spinoff mi ni všeč), a trije se lepo razvijajo naprej."

Ob tem je razkril, da se bo snemanje ene začelo že letos, tega, o čem bodo govorile, pa ni hotel izdati.

Martin meni, da se Igra prestolov še ne bi smela končati. Foto: Getty Images

Martin meni, da se Igra prestolov še ne bi smela končati

Sicer pa 70-letni pisatelj ne skriva svojih občutkov ob koncu Igre prestolov, ki jo je HBO predvajal približno osem let. Martin meni, da se serija še ne bi smela končati, a ni preveč čustven, saj sam še ni nehal pisati knjig o Zahodnjem.

Po petih izdanih fantazijskih romanih sage Pesem ledu in ognja namreč piše še dva. "Vem, da je konec, a zame ni prav zares konec. Jaz se bom še malo zadržal v Zahodnjem, ko bodo vsi odšli," je komentiral konec serije Igra prestolov.

Iz Zimišča se bodo zdaj odpravili v Kraljevi pristan. Foto: HBO

Kot najbolj gledana serija v zgodovini HBO in svetovni TV-fenomen je Igra prestolov do danes osvojila številna priznanja, tudi neverjetnih 47 nagrad emmy.

