Angleška šarmerja, ki sta omrežila Bridget Jones

V tednu, ko sta 59 let dopolnila zvezdnika romantične komedije Dnevnik Bridget Jones in njenega nadaljevanja, Hugh Grant in Colin Firth, smo na malih zaslonih poleg omenjenih uspešnic poiskali še nekatere druge filme teh dveh priljubljenih britanskih igralcev.

Dnevnik Bridget Jones (Bridget Jones's Diary, 2001)

Izjemno uspešna priredba istoimenske uspešnice Helen Fielding o življenju Bridget Jones (Renée Zellweger), samske ženske v tridesetih, ki se znajde razpeta dvema moškima – šarmantnim in zapeljivim šefom Danielom Cleaverjem (Grant) ter prefinjenim odvetnikom in starim družinskim prijateljem Markom Darcyjem (Firth). • V nedeljo, 8. 9., ob 22.05 na POP TV.* │ Tudi v videoteki DKino.

Bridget Jones: Na robu pameti (Bridget Jones: The Edge of Reason, 2004)

Šest mesecev trajajoče razmerje med Bridget in Markom se znajde na preizkušnji, ko se v njeno življenje prikradejo ljubosumje, negotovost in skušnjava. Zadnje v podobi njenega nekdanjega šefa, nepopravljivega ženskarja in dolgotrajne, čeprav zdaj že skoraj pozabljene tarče njenih pohotnih misli, Daniela Cleaverja. • V nedeljo, 15. 9., ob 21.55 na POP TV.* │ Tudi v videoteki DKino.

Filmi Hugha Granta

Medvedek Paddington 2 (Paddington 2, 2017)

V nadaljevanju delno animirane uspešnice iz leta 2014 prikupni medvedek Paddington srečno živi pri družini Brown, ko pa nekdo ukrade posebno zgibanko in krivdo prevali nanj, mora Paddington oprati svoje ime in z Brownovimi razkrinkati tatu. Je to morda propadli igralec v podobi Hugha Granta? Zvezdnik je dejal, da je med vsemi filmi, v katerih je igral, prav ta njegov najljubši. • V soboto, 14. 9., ob 16.30 na CineStar TV Premiere 1.

Razsodnost in rahločutnost (Sense and Sensibility, 1995)

Z oskarjem nagrajena priredba klasičnega romana Jane Austen prinaša zgodbo o sestrah (Emma Thompson in Kate Winslet), ki se po očetovi smrti znajdeta v hudi denarni stiski, vendar jima je namenjen srečen konec, če bosta v iskanju ljubezni dovolj modri. Grant igra očarljivega in sramežljivega gospoda Edwarda Ferrarsa, čigar premožna družina nasprotuje njegovemu razmerju z enim od deklet. • Film je na voljo na HBO OD/GO.

Atlas oblakov (Cloud Atlas, 2012)

Po istoimenskem romanu posneta epska ZF-saga ustvarjalcev trilogije Matrica se razteza čez več stoletij in prikazuje človeško preteklost, sedanjost in prihodnost, povezane v nerazdružljivo pajčevino človeških usod. Neprepoznaven Grant je v filmu odigral tri vloge – starejšega moškega, azijskega seksualnega mojstra in plemenskega ljudožerca. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Strašno velika avantura (An Awfully Big Adventure, 1995)

Po koncu 2. sv. vojne se naivno dekle pridruži gledališki skupini v Liverpoolu, ki jo vodi nespodoben Meredith Potter (Grant). Med zimsko produkcijo Petra Pana se igra hitro spremeni v temačno prispodobo mladosti, ko se znajde v vrtincu seksualnih afer in spletk. To je drugo sodelovanje med Grantom in režiserjem Mikom Newellom po romantični komediji Štiri poroke in pogreb, ki je igralca izstrelila v prvo zvezdniško ligo. • V sredo, 11. 9., ob 16.25 na AMC.*

Miki modre oči (Mickey Blue Eyes, 1999)

Uslužbenec dražbene hiše Michael Felgate (Grant) zasnubi svoje dekle Gino (Jeanne Tripplehorn), nato pa izve, da je ta hčerka mafijskega šefa, šarmantnega Franka Vitale (James Caan). Ko ji Michael obljubi, da se ne bo zapletel v mafijske posle njenega očeta, Gina privoli v poroko, toda zarečenega kruha se največ poje … • V ponedeljek, 16. 9., ob 20. uri na Kanal A.*

Filmi Colina Firtha

Mary Poppins se vrača (Mary Poppins Returns, 2018)

Popolna varuška z edinstvenimi čarobnimi veščinami Mary Poppins (Emily Blunt) se vrne, da bi pomagala novi generaciji družine Banks ponovno najti radost in pristno čudenje. Firth se je v tem nadaljevanju Disneyjeve glasbene klasike preizkusil v vlogi skorumpiranega predsednika uprave banke, v kateri je zaposlen Michael Banks (Ben Whishaw). • V četrtek, 12. 9., ob 9.40 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Edino morje ve (The Mercy, 2018)

Colin Firth in Rachel Weisz igrata zakonca v tej resnični zgodbi o Donaldu Crowhurstu, čigar poskus, da bi z jadrnico preplul svet, se konča z eno največjih skrivnosti v zgodovini. Njegova jadrnica, ki je bila zaradi vrste preložitev komajda končana pravočasno in pred plovbo ni bila preizkušena, je skrivnostno izginila. • V nedeljo, 15. 9., ob 23.10 na CineStar TV Premiere 2.

Zaljubljeni Shakespeare (Shakespeare in Love, 1998)

S sedmimi oskarji nagrajena zgodovinska romantično-komična drama Johna Maddena prikazuje (večinoma izmišljeno) življenje mladega Williama Shakespeara (Joseph Fiennes) v času, ko je pisal tragedijo Romeo in Julija. Firth igra v filmu lorda Wessexa – obubožanega aristokrata in nesojenega bodočega moža Shakespearove simpatije Viole de Lesseps (Gwyneth Paltrow). • V torek, 10. 9., ob 3. uri na TV 1000.*

Živahna nevesta (Easy Virtue, 2008)

Glamurozna ameriška vdova Larita (Jessica Biel) se v Monaku nenadoma poroči z mladim Angležem Johnom Whittakerjem (Ben Barnes). Po vrnitvi v Anglijo se izkaže, da njegova mati (Kristin Scott Thomas) nikakor ne prenaša svoje nove snahe, medtem ko Johnov oče (Firth) dobesedno uživa v tem, da je njegova oblastna žena naletela na enakovredno nasprotnico. • V videoteki VOYO.

Kingsman: Tajna služba (2014) in Kingsman: Zlati krog (2017)

Akcijski komični uspešnici, ki ju je Matthew Vaughn (Kick Ass) posnel po priljubljeni seriji stripov avtorjev Dava Gibbonsa in Mark Millarja, spremljata super-tajno vohunsko organizacijo, ki medse sprejme obetavnega in neizobraženega mladeniča (Taron Egerton). Firth je v filmih upodobil njegovega mentorja in nekdanjega partnerja mladeničevega umrlega očeta. • Oba filma sta na voljo v videoteki DKino.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV Premiere 1 225│ 226 (HD) NE CineStar TV Premiere 1 227│ 228 (HD) NE Kanal A 8 │ 15 (HD) DA POP TV 4 │ 14 (HD) DA Videoteka VOYO 239 TV 1000 218 DA AMC 232│ 246 (HD) DA