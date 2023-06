Ameriški filmski zvezdnik na obisku v Ljubljani

Jesse Eisenberg na obisku🤩

Schnellkurs of Ljubljana.

He fell in love immediately❤️#kikirikishirts #nezmotjliv pic.twitter.com/kHbeuYWf4Q — marko miladinovic (@hoki21) June 29, 2023

Da je Jesse Eisenberg obiskal Slovenijo, je na Twitterju razkril igralec Marko Miladinović, ki je ob fotografiji, ki jo je objavil na družbenem omrežju Twitter, pripisal: "Takoj se je zaljubil v Ljubljano."

Kakšne narave je Eisenbergov obisk slovenske prestolnice, ni znano. Eisenberg svojega obiska Slovenije ne dokumentira na svojih profilih na družbenih omrežjih, saj jih nima – pred leti je namreč razkril, da se jih izogiba, ker ga strašijo.

Prav družbeno omrežje, natančneje Facebook, ki ga je kot Mark Zuckerberg ustvaril v filmu Socialno omrežje in si za vlogo leta 2010 prislužil nominacijo za oskarja za najboljšega igralca – speljal mu ga je Britanec Colin Firth –, je Eisenberga izstrelilo med hollywoodske superzvezdnike.

Nase je Eisenberg sicer opozoril že leto prej z vlogo v akcijski komediji Zombieland, kasneje pa je zaigral (oziroma svoj glas posodil likom) še v drugih visokoprofilnih filmih in filmskih serijah, kot so Rio, Mojstri iluzij in Batman proti Supermanu: Zora pravice, kjer je prevzel vlogo Lexa Luthorja, superzlikovca iz serij stripov in filmov o Supermanu.