Akcijski superzvezdnik, ki se boji voženj z vlakcem smrti

Drugega maja je 47 svečk na rojstnodnevni torti upihnil delno upokojeni rokoborec in eden od najbolje plačanih hollywoodskih igralcev Dwayne Johnson. Preverite, kje si boste karizmatičnega mišičnjaka, znanega pod vzdevkom The Rock, lahko ogledali v teh dneh.

Zanimivosti o Dwaynu Johnsonu: Dwayne Johnson je bil član ekipe ameriškega nogometa univerze v Miamiju, ki je leta 1991 osvojila naslov državnih univerzitetnih prvakov.

je bil član ekipe ameriškega nogometa univerze v Miamiju, ki je leta 1991 osvojila naslov državnih univerzitetnih prvakov. Ko se je leta 1996 pridružil takratni svetovni zvezi wrestlinga oziroma rokoborbe (WWA), so ga oglaševali kot prvega rokoborca tretje generacije, saj sta se s to dejavnostjo ukvarjala tudi njegov oče Rocky Johnson in dedek Peter Maivia .

Johnson je zvezo WWE zapustil leta 2004 in se posvetil igralski karieri, med letoma 2011 in 2013 pa se je občasno udeležil še nekaterih borb.

V kinematografih smo si ga prvič lahko ogledali leta 2001, ko je v akcijski pustolovščini Mumija se vrača odigral stranski lik Kralja škorpijonov, že leto pozneje pa se je v filmu Kralj škorpijonov prvič preizkusil še v glavni vlogi. Johnson je zanjo prejel 5,5 milijona ameriških dolarjev, kar je za prvo glavno vlogo še vedno rekorden honorar.

Drugi zapis v Guinnessovo knjigo rekordov si je igralec prislužil leta 2015, ko je na premieri filma Prelomnica Svetega Andreja posnel 105 selfijev v slabih treh minutah.

Zvezdnik se boji pajkov, "miniaturnih" konjev in voženj z vlakcem smrti.

Nebotičnik (Skyscraper, 2018)

Ko teroristi v Hongkongu napadejo najvišji nebotičnik na svetu, se mora strokovnjak za varnost v podobi Dwayna Johnsona vtihotapiti v gorečo stavbo in rešiti svojo družino, ki je ujeta le nekaj nadstropij nad razplamtelim ognjem. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Jumanji: Dobrodošli v džungli (Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017)

Akcijska pustolovska komedija o štirih najstnikih, ki se transportirajo v razburljivo videoigro in nova odrasla telesa. Zdaj morajo preživeti v nevarnem okolju in odkriti način vrnitve v resnični svet. V nadaljevanju uspešnice iz leta 1995 igrajo še Jack Black, Kevin Hart in Karen Gillan. • V petek, 3. 5., ob 6. uri na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Obveščevalna (Central Intelligence, 2016)

Akcijska komedija o dveh prijateljih, ki morata rešiti svet pred kriminalci. Calvin (Kevin Hart) je bil v srednji šoli eden od najbolj priljubljenih učencev, 20 let pozneje pa je umirjen računovodja, medtem ko je v mladih letih zasmehovan Bob (Johnson) postal neustrašen agent CIE. Calvin se po Bobovi zaslugi kmalu znajde na nevarni misiji. • V videoteki DKino.

Dirka na Zakleto goro (Race to Witch Mountain, 2009)

V tej ZF-pustolovščini Johnson igra lasvegaškega taksista, ki mu življenje na glavo obrnejo čudaški znanstvenik in mlada dvojčka oziroma nezemeljski bitji, ki sta si nadeli videz najstnikov. Jack pomaga mladima potnikoma prispeti do vesoljske ladje, da bi se lahko vrnila domov ter rešila svoj planet in tudi Zemljo. • V sredo, 1. 5., ob 11.15 na HBO.* │ Tudi na HBO OD.

Prelomnica Svetega Andreja (San Andreas, 2015)

Po velikanskem potresu v Kaliforniji mora pilot reševalnega helikopterja (Johnson) priti do svoje žene v Los Angelesu, nato pa se odtujena zakonca skupaj odpravita v porušeni San Francisco reševat svojo edinko. • V videoteki DKino.

Hitro maščevanje (Faster, 2010)

Driver (Johnson) in njegov brat sta bila pred leti prevarana v ropu, po prestani zaporni kazni pa se želi Driver maščevati odgovornim za bratovo smrt. Na maščevalnem pohodu mu sledita veteran policije in egocentričen najeti morilec. • V sredo, 1. 5., ob 22.50 na AXN.*

Hitri in drzni 5-8

Dwayne Johnson se je igralski zasedbi franšize Hitri in drzni pridružil v petem filmu, ko se je prvič preizkusil v vlogi zveznega agenta in lovca na glave Luka Hobbsa. Čeprav je ta zaprisežen pregonu zločinskih dejavnosti, že po prvih izkušnjah z junaki franšize ni več prepričan, kako zanesljivo ločiti zlikovce od poštenjakov. • V videoteki DKino je na voljo celotna franšiza z izjemo prvega nadaljevanja.

Nogometaši (Ballers)

Komična dramska serija Nogometaši razkriva bleščeč in neusmiljen svet profesionalnega ameriškega nogometa skozi oči skupine nekdanjih in aktivnih igralcev, ki poskušajo ostati v igri, pa tudi njihovih sorodnikov, prijateljev in trenerjev. Johnson igra v njej upokojenega igralca Spencerja Strasmora, ki je po končani športni karieri postal finančni menedžer.• Vse štiri sezone serije so na voljo na HBO OD.

Obalna straža (Baywatch, 2017)

Legendarni kalifornijski reševalec iz vode Mitch Buchannon (Johnson) ni zadovoljen, ko se njegovi ekipi pridruži samovšečni olimpijski plavalec (Zac Efron). Vendar morata združiti moči, ko ekipa obalne straže naleti na zločinsko zaroto. Film je akcijsko-komična priredba priljubljene istoimenske serije. • V videoteki DKino.

Bodi kul (Be Cool, 2005)

V nadaljevanju komedije Kdo bo koga (1995) – oba filma temeljita na romanih Elmora Leonarda – mafijec Chili Palmer (John Travolta) zapusti filmsko industrijo in se poda v glasbene vode, kjer postane mentor mlade pevke. Ena od najsvetlejših točk filma je Johnson v vlogi telesnega stražarja, ki sanja o igralski karieri. • V petek, 26. 4., ob 17.45 na Kino.*

Planet 51 (2009)

Johnsona v tem animiranem filmu seveda ne vidimo, ga pa lahko slišimo. Zvezdnik je svoj glas posodil astronavtu, ki pristane na oddaljenem planetu, polnem majhnih zelenih človečkov. Ti nad njim sprva niso navdušeni, nato pa se z njim spoprijatelji zvedavi Nezemljan in skupaj spoznata, da sta si obe vrsti precej podobni. • V videotekah DKino, Pickbox in VOYO.

Mumija se vrača (The Mummy Returns, 2001)

Ker nas od predvajanja Johnsonovega filmskega prvenca loči še nekaj tednov, vam tega predstavljamo na koncu. Ko se že drugič zbudi starodavna mumija, novi val groze sproži še močnejša sila – Kralj škorpijonov v podobi The Rocka. Rick in Evelyn (Brendan Fraser, Rachel Weisz) morata rešiti svet pred novim pustošenjem vsemogočnega zla. • V ponedeljek, 20. 5., ob 21. uri na TV 1000.*

Napovednik filma Nebotičnik:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Videoteka Pickbox 242 Videoteka VOYO 239 AXN 229 DA TV 1000 218 DA Kino 219│ 220 (HD) DA