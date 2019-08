15 biserov iz zakladnice filmske zgodovine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratnih TV-priporočilih vam predstavljamo 15 žanrsko raznolikih filmov, ki so jih posneli v šestih različnih desetletjih, druži pa jih to, da se redno uvrščajo na najrazličnejše sezname najboljših filmov vseh časov in da si jih lahko ogledamo večkrat.

Vrtoglavica (Vertigo, 1958)

Psihološki triler Alfreda Hitchcocka o detektivu iz San Francisca (James Stewart), ki ga znanec s fakultete najame, da sledi njegovi ženi (Kim Novak), s katero postane nevarno obseden. V anketi kritikov, ki so jo leta 2012 izvedli pri reviji Sight & Sound, je bila Vrtoglavica imenovana za najboljši film vseh časov. • V torek, 13. 8., ob 6.50 na TV 1000.*

Diplomiranec (The Graduate, 1967)

Novopečeni diplomiranec, ki ne ve, kaj bi v življenju počel, se zaplete v razmerje z ženo očetovega poslovnega partnerja, nato pa se zaljubi še v njuno hčerko. Film z ikonskimi skladbami dueta Simon & Garfunkel je med zvezdnike izstrelil igralca Dustina Hoffmana, režiserju Miku Nicholsu pa prinesel oskarja za najboljšo režijo. • V četrtek, 15. 8., ob 22.25 na Kino.*

Žrelo (Jaws, 1975)

Velikanski beli morski pes s svojimi krvavimi napadi pustoši ob obalah Nove Anglije, dokler se mu po robu ne postavijo vodja krajevne policije (Roy Scheider), pomorski biolog (Richard Dreyfuss) in poklicni lovec na te živali (Robert Shaw). Srhljivka Stevena Spelberga, prototip poletne uspešnice, je prejela tri tehnične oskarje in bila najdonosnejši film vse do prihoda Vojne zvezd. • V soboto, 17. 8., ob 18.55 na TV 1000.*

Taksist (Taxi Driver, 1976)

Osamljen in odtujen veteran vietnamske vojne Travis Bickle (Robert De Niro) ponoči dela kot taksist na newyorškem Manhattnu. Ko gre njegov zmenek z oglaševalsko pomočnico Betsy po zlu, se odloči, da bo 12-letno prostitutko Iris (Jodie Foster) rešil odvisnosti od zvodnika, njegov potlačeni bes pa izbruhne v divje nasilje. Uspešnica Martina Scorseseja o urbani psihozi je prejela zlato palmo. • Na HBO OD in HBO GO.

Vojna zvezd: Epizoda IV – Novo upanje (Star Wars Episode IV: A New Hope, 1977)

Luke Skywalker združi moči z vitezom jedijem, samovšečnim pilotom, wookiejem in dvema robotoma, da bi rešil galaksijo pred uničevalno bojno postajo imperija. Pri tem mora rešiti princeso Leio pred zlobnim Darthom Vaderjem. S sedmimi oskarji nagrajena vesoljska opera Georga Lucasa je zaplodila sago in je – če upoštevamo inflacijo – še danes tretji najdonosnejši film vseh časov. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Osmi potnik (Alien, 1979)

Med vrnitvijo na Zemljo posadka medzvezdnega rudarskega plovila Nostromo preiskuje signal na pomoč, ki ga oddaja nezemeljska razbitina na pustem planetu. Nazaj na ladjo nehote prinesejo nezemeljsko bitje z nasilnim in smrtonosnim nagonom po preživetju. Z oskarjem za najboljše posebne učinke nagrajena ZF-grozljivka Ridleya Scotta je med igralsko elito izstrelila Sigourney Weaver in nam pokazala, da nas v vesolju nihče ne sliši kričati. • V videoteki DKino.

48 ur (48 Hrs, 1982)

Ko iz ječe pobegneta zločinca, kriva za umor policista, se okoreli detektiv Jack Cates (Nick Nolte) nejevoljno spajdaši z jezikavim obsojencem Reggiejem (Eddie Murphy). Ta naj bi v zameno za pomoč dobil 48-urni izhod na prostost. Akcijska komedija Walterja Hilla je Murphyjev celovečerni prvenec in velja za začetnico filmov o policijskih kolegih. • V petek, 9. 8., ob 12. uri na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Stvor (The Thing, 1982)

Grozljiv stvor, ki lahko prevzame katerokoli človeško obliko, se po sto tisoč letih zamrznjenega spanja v antarktičnem ledu zbudi iz globočin in ustrahuje ameriško skupino raziskovalcev pod vodstvom Kurta Russella. ZF-grozljivka Johna Carpenterja sprva ni naletela na topel odziv kritikov in gledalcev, pozneje pa je pridobila kulten status. • V soboto, 10. 8., ob 23.45 na HRT 1.**

Brazgotinec (Scarface, 1983)

Kultna in izjemno vplivna kriminalna saga, ki jo je Brian De Palma posnel po istoimenskem filmu iz leta 1932 in scenariju Oliverja Stona, spremlja vzpon kubanskega begunca Tonyja Montane (Al Pacino). Ta se vzpne v sam vrh miamijske mafije, dokler se naposled ne ujame v vrtinec nasilja, zasvojenosti in neizbežne smrti. • V ponedeljek, 12. 8., ob 22.30 na TV 1000.*

Umri pokončno (Die Hard, 1988)

Ko skupina teroristov pod vodstvom Hansa Gruberja (Alan Rickman) med božično zabavo v poslovni stolpnici podjetja Nakatomi zajame skupino talcev, postane njihovo edino upanje žilav newyorški detektiv John McClane (Bruce Willis). Uspešnica Johna McTiernana je na novo definirala pojem akcijskega junaka in se redno uvršča na sezname najboljših akcijskih (in božičnih) filmov vseh časov. • V videoteki DKino.

Šund (Pulp Fiction, 1994)

Življenja dveh gobezdavih gangsterjev, ostarelega boksarja, čedne žene mafijskega šefa in mladega para roparjev v restavraciji se prepletejo v divje zabavno, nelinearno zgodbo o naključjih in pomenljivih podrobnostih. Film je zabetoniral Tarantinov status hollywoodskega čudežnega dečka, obudil kariero Johna Travolte in prejel zlato palmo in oskarja za najboljši izvirni scenarij. • V nedeljo, 11. 8., ob 0.45 na TV 1000.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kaznilnica odrešitve (The Shawshank Redemption, 1994)

Zaporniška drama, ki jo je Frank Darabont posnel po noveli Stephena Kinga, govori o zaporniškem življenju bankirja (Tim Robbins), ki so ga po krivici obsodili za umor žene in njenega ljubimca. Kaznilnica odrešitve se med izvirnim predvajanjem v kinematografih ni izkazala in ni osvojila niti enega oskarja, zdaj pa je najbolje ocenjen film na spletni strani IMDb. • V nedeljo, 18. 8., ob 17.30 na Planet 2.* │ Tudi v videoteki Pickbox NOW.

Generacija X (American History X, 1998)

Derek Vinyard (za oskarja nominiran Edward Norton) se po zaslugi gorečega sovraštva prebije v sam vrh neonacistične tolpe, nato pa zaradi umora temnopoltega mladeniča konča za zapahi. Ko odsluži zaporno kazen, poskuša spremeniti nazore svojih nekdanjih prijateljev in preprečiti mlajšemu bratu (Edward Furlong), da bi šel po njegovih stopinjah.• V nedeljo, 19. 8., ob polnoči na Kanalu A.*

Lepota po ameriško (American Beauty, 1999)

Ko Lester Burnham zapade v krizo srednjih let, se njegovo družinsko življenje v predmestju povsem postavi na glavo. Žena Carolyn se spusti v razmerje s poslovnim tekmecem, uporniška hčerka Jane pa se zagleda v tihega soseda Rickyja, ki živi s tiranskim očetom, sam pa se zaljubi v zapeljivo hčerino prijateljico Angelo in zaradi nje popolnoma izgubi glavo. Trpka komična mojstrovina Sama Mendesa je prejela oskarje za najbolši film leta, režijo, izvirni scenarij, glavnega igralca (Kevin Spacey) in fotografijo. • V ponedeljek, 16. 8., ob 0.30 na FOX Movies.*

Tekla bo kri (There Will Be Blood, 2007)

Epska drama Paula Thomasa Andersona spremlja življenje in delo Daniela Plainviewa (Daniel Day-Lewis). Ta se iz garaškega iskalca srebra, ki sam skrbi za sina, sčasoma preobrazi v samoniklega, neusmiljenega naftnega mogotca, zaslepljenega od črnega zlata. Eden najbolj hvaljenih filmov tega stoletja je prejel oskarja za najboljšega glavnega igralca in najboljšo fotografijo. • V soboto, 17. 8., ob 2. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

