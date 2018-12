Deset fascinantnih dejstev o Ledenem kraljestvu, ki jih niste vedeli

Z dvema oskarjema in še mnogimi drugimi nagradami nagrajena celovečerna risanka Ledeno kraljestvo (v izvirniku Frozen) to nedeljo ob 20. uri prihaja na Planet. Preberite nekaj zanimivih dejstev, ki jih morda o Ledenem kraljestvu niste vedeli.

1. Navdih je bila Snežna kraljica

Animirani film Ledeno kraljestvo je 53. film slovitega Disneyja. Navdih zanj je bila pravljica Hansa Christiana Andersena Snežna kraljica, le da Elza, ki naj bi jo upodabljala, v Ledenem kraljestvu ni zlobnica, tistih nekaj slabih stvari, ki jih naredi, se zgodijo nehote.

2. Elza - modri lasje in plašč iz podlasic?

Lik Elze se je tudi sicer med nastajanjem risanke močno spremenil. Sprva so si ustvarjalci Elzo zamislili z modrimi lasmi in s plaščem iz živih podlasic, a so pozneje to zamisel opustili.

Idina Menzel in Kristen Bell sta glasove za Elzo in Ano v studiu snemali skupaj. Foto: Getty Images

Petdeset ljudi je ustvarjalo prizor, kjer Elza zgradi svojo ledeno palačo. Vsako sličico scene (strokovno se ji reče frame) je posamezen računalnik obdeloval kar 30 ur - ena sekunda risanke pa je sestavljena iz 25 sličic/framov. Prizor, kjer Elza pričara svoj ledeni grad, pa skupaj traja le 36 sekund. Tako ne preseneča, da so ustvarjalci - bilo jih je kar 600 - za dokončanje te risanke potrebovali dve leti in pol.

4. Detajl v Aninih očeh, ki ste ga spregledali

Ko proti koncu filma Ana povsem zaledeni, se v njenih očeh skriva prav poseben detajl, ki ga zagotovo skoraj nihče od nas ni opazil. V šarenici se ji izriše snežinka z Elzinim podpisom.

5. Na pomoč priskočil dr. Sneg

Ustvarjalci pri Disneyju so se udeležili izobraževanja o meteorologiji, saj so hoteli kar se da kredibilno prikazati Elzine moči. O tem, kako nastaja sneg in kako se formirajo snežni kristali, jih je podučil priznan meteorolog dr. Ken Libbrecht, ki ima zelo prikladen vzdevek, in sicer Doktor Sneg (angl. Doctor Snow).

6. Na avdiciji prepričal s skladbo iz muzikala

Santino Fontana, ki je oživil lik Hansa, je na avdiciji odpel skladbo I Feel Pretty iz slovitega muzikala West Side Story (Zgodba z zahodne strani).

Elza ima na glavi kar 420 tisoč pramenov las.

7. Elzino glavo krasi 420 tisoč pramenov las

Elza ima na glavi več pramenov las kot Zlatolaska. Natančneje, kar 420 tisoč! Le tako so namreč lahko ustvarili njen dih jemajoč čarobni videz, ko se po izgradnji svoje ledene palače še sama preobrazi v ledeno kraljico.

8. Grb Arendela ni naključje

Uradni grb Arendela, kraljestva Elze in Ane, je žafran. Kar ni naključje - žafran namreč simbolizira pomlad in ponovno rojstvo.

Navdih za kraljestvo Arendel je bila Norveška.

9. Arendel uprizarja Norveško

Arendel je navdihnila norveška pokrajina. Preden so se ustvarjalci lotili ustvarjanja pokrajine Arendela, so se odpravili na službeno potovanje na Norveško po navdih.

10. Glavni igralki glasove Elze in Ane snemali hkrati

Inina Menzel, ki je oživila Elzo, in Kristen Bell, ki je glas posodila Ani, sta svoje glasove za svoja lika v risanki snemali v studiu skupaj, istočasno. Kar je pri sinhronizaciji risank velika redkost. Običajno vsak igralec posname svoje glasove sam, potem se celotna risanka dokonča v postprodukciji - tudi dialogi. A pri Ledenem kraljestvu je bilo drugače, saj so želeli doseči čim večjo avtentičnost.