Hiše na Maliji, pri Mirni na Dolenjskem in v Murski Soboti so na festivalu Odprte hiše Slovenije obiskovalci izbrali za najboljše stanovanjske projekte.

Festival Odprte hiše Slovenije, ki je letos potekal že sedemnajsto leto zapored, je tudi tokrat odprl vrata kakovostni slovenski arhitekturi in jo približal najširši javnosti. V treh festivalskih dneh sredi aprila si je bilo mogoče brezplačno ogledati arhitekturne projekte po vsej Sloveniji.

V okviru festivala so podelili tudi nagrade za najboljše projekte po izboru obiskovalcev, letos so prejeli rekordnih, več kot 30 tisoč glasov v treh kategorijah: Javni, družbeni in poslovni projekti, Projekti z lesom in Stanovanjski projekti. V zadnji kategoriji so največ glasov odnesle tri hiše, in sicer objekti na Maliji, pri Mirni na Dolenjskem in v Murski Soboti.

Oglejte si zmagovalke:

Hiša Malija

Hiša Malija nad Izolo je delo arhitekturnih birojev Raketa in Tria studio. Z njo so uresničili princip zunaj–znotraj, kjer interjer postane izhodišče arhitekture. Z materialno doslednostjo – betonsko čipko, naravno mrežo in enotnim teraco tlakom – se prostor pretočno odpira v krajino. Svetloba, sence, zvoki in sezonske spremembe prehajajo v notranjost in ustvarjajo dinamično vzdušje. Oprema ni zgolj funkcionalna, temveč ključna nosilka prostorske izkušnje in arhitekturnega izraza, so o hiši zapisali v predstavitvi.

Hiša Kozjek

Hiša Kozjek na Selu pri Mirni na Dolenjskem je delo arhitekturnega studia MIKA. Sodobna hiša za dve osebi nadomešča staro kmečko stavbo, ob kateri sta ohranjena kamnita klet in kozolec. Nova gradnja spoštuje logiko stare hiše, njeno orientacijo, način dostopa in poglede proti bližnji cerkvi ter jo nadgrajuje za sodobno bivanje. Zasnova temelji na trajnostnih načelih in uporabi naravnih materialov. Gradnja s slamnatimi kockami in lesenim skeletom je zahtevala raziskovanje detajlov za energijsko učinkovitost in trajnostno zaščito, hkrati pa ohranja naravno iskrenost materialov, so projekt pohvalili v predstavitvi.

Hiša na robu ravnice

Paviljonska hiša na robu murskosoboške ravnice je delo Tomaža Ebenšpangerja iz biroja Skupaj arhitekti, ki je v projektu združil sodobno prostorsko logiko in lokalno modernistično tradicijo. Hiša je zasnovana okoli treh betonskih jeder, ki omogočajo odprto, fleksibilno tlorisno zasnovo in močno povezavo z vrtom prek velikih zasteklitev. Vidni beton, preprosti materiali in natančni detajli ustvarijo arhitekturo, ki je racionalna, taktilna in poetična – diskreten, a samozavesten paviljon v zelenju, so hišo opisali v predstavitvi.

