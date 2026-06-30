Svežina rezanega cvetja ni naključje: za lepimi aranžmaji stoji zanesljiv partner

Lep cvetlični aranžma se ne začne šele v trenutku, ko pride v roke stranke, temveč že veliko prej – pri svežem, kakovostnem in skrbno dobavljenem rezanem cvetju. V podjetju Contrast d.o.o. kot zanesljiv veleprodajni partner že več kot 35 let povezujemo svet cvetja s slovenskimi cvetličarnami ter skrbimo za pestro ponudbo, ki omogoča ustvarjanje šopkov in aranžmajev za najrazličnejše priložnosti.

Rezano cvetje kot osnova vsake cvetlične zgodbe

Rezano cvetje ima posebno moč. Z njim izražamo veselje, hvaležnost, ljubezen, spoštovanje in pozornost. Spremlja nas ob rojstnih dnevih, porokah, obletnicah, poslovnih dogodkih, praznikih in tudi v trenutkih slovesa. Prav zato je kakovost rezanega cvetja izjemno pomembna – ne le zaradi videza, temveč tudi zaradi svežine, obstojnosti in občutka, ki ga cvetje pusti pri prejemniku.

Preden se posamezni cvetovi spojijo v šopek, dekoracijo ali cvetlični aranžma, prepotuje premišljeno pot. Ta se začne s skrbno dobavo, ustreznim ravnanjem, pravilnim shranjevanjem in široko izbiro sort, barv ter oblik. Sveže rezano cvetje je namreč tisto, ki cvetličarjem omogoča ustvarjanje izdelkov, ki navdušijo že na prvi pogled in ostanejo lepi tudi po tem, ko jih stranka odnese domov.

Foto: Contrast d.o.o.

Veleprodaja cvetja kot prvi člen v verigi

Kadar podarimo ali prejmemo šopek, običajno vidimo le končni rezultat – lepo kombinacijo barv, oblik in zelenja. A pot do tega se začne veliko prej. Veleprodaja cvetja predstavlja enega prvih in najpomembnejših členov v verigi, saj skrbi, da rezano cvetje pravočasno pride do cvetličarn.

V podjetju Contrast d.o.o. je poudarek prav na tem: da je cvetličarnam na voljo sveže cvetje, ki ustreza različnim sezonam, trendom in priložnostim. Zanesljiva veleprodaja rezanega cvetja cvetličarjem omogoča, da lahko načrtujejo svojo ponudbo, se prilagajajo željam strank in ustvarjajo cvetlične aranžmaje za vsakdanja naročila ali posebne dogodke.

Z bogato ponudbo rezanega cvetja in vrhunskih lončnic podjetje skrbi, da so cvetličarne vedno polne svežine in navdiha, njihovi izdelki pa navdušujejo raznolike stranke ob najrazličnejših priložnostih.

Foto: Contrast d.o.o.

Ko kakovost naredi razliko

Kako razočarani smo, ko prejmemo čudovit šopek, ki nas v prvem trenutku navduši, že naslednji dan pa začne izgubljati svojo svežino? Prav takšni trenutki pokažejo, da pri rezanem cvetju ni pomemben le prvi vtis, temveč predvsem kakovost, ki stoji za njim. To lahko zlahka prepoznamo, saj se kaže v njegovi obstojnosti, svežini in možnosti nadaljnje uporabe. Svežina rezanega cvetja je osnova za aranžmaje, ki ne očarajo le ob predaji, ampak svojo lepoto ohranijo tudi v dneh, ki sledijo.

Prav zato je izbira dobavitelja ključnega pomena, saj ne skrbi le za pravočasno dobavo, temveč tudi za premišljen izbor sort, barvnih kombinacij in dekorativnega zelenja, ki ustreza aktualnim trendom ter potrebam cvetličarskega trga.

Foto: Contrast d.o.o.

Več kot dobava – partnerstvo v svetu cvetja

V podjetju Contrast d.o.o. se že več kot tri desetletja ukvarjamo z veleprodajo cvetja, lončnic in cvetličarskega repromateriala. Naše delo temelji na poznavanju cvetličarskega trga, razumevanju sezonskih potreb in skrbi za kakovostno ponudbo. Rezano cvetje je najpomembnejši del naše dejavnosti, saj predstavlja osnovo za številne izdelke, ki jih cvetličarne vsak dan ustvarjajo za svoje stranke.

Kot veleprodajni partner želimo cvetličarnam ponuditi zanesljivo podporo – od pestre izbire rezanega cvetja do lončnic, dekorativnih dodatkov in materialov, ki dopolnjujejo njihovo delo. S tem prispevamo k temu, da je pot od svežega cvetja do končnega aranžmaja čim bolj kakovostna, urejena in navdihujoča.

Svežina rezanega cvetja res ni naključje. Je rezultat premišljene dobave, skrbne izbire, izkušenj in sodelovanja vseh, ki so del cvetlične verige. In prav zato za lepimi šopki, aranžmaji in dekoracijami pogosto stoji zanesljiv partner, ki poskrbi, da kakovostno rezano cvetje pride v prave roke ob pravem času.

Foto: Contrast d.o.o.