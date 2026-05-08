Strokovnjaki svetujejo: pri opremljanju balkona najprej razmislite o tem

Na dogodku Dom je tudi zunaj so strokovnjaki IKEA za opremljanje zunanjih prostorov pokazali, da za prijeten zunanji kotiček ne potrebujemo velike terase ali popolno urejenega vrta. Tudi majhen balkon ali ozek prostor pred hišo lahko postane prostor za jutranjo kavo, večerno druženje, branje ali preprost oddih po dolgem dnevu, če ga uredimo premišljeno in v skladu s svojim načinom življenja.

Namesto vprašanja, kaj je trenutno moderno, so v ospredje postavili drugačno razmišljanje: kaj si v tem prostoru zares želimo početi? Prav odgovor na to vprašanje je danes pogosto pomembnejši od izbire pohištva ali dekoracije. Zunanji prostor namreč ni več le dodatek domu, ampak njegov podaljšek, prostor, ki mora biti predvsem uporaben, udoben in prilagojen vsakdanjim navadam.

Najprej razmislek, šele nato pohištvo

Pri opremljanju našega prostora ni najpomembnejše vprašanje, kateri trend trenutno prevladuje na družbenih omrežjih, temveč kako želimo prostor uporabljati. Nekdo si želi miren kotiček za jutranjo kavo in nekaj minut tišine pred začetkom dneva, drugi prostor za dolga poletna kosila s prijatelji, tretji predvsem praktično rešitev za shranjevanje ali sušenje perila. Vse pogosteje pa balkon ali terasa postajata tudi prostor za hobije, ustvarjanje, delo od doma ali večerni oddih po napornem dnevu.

Prav v tem se je v zadnjih letih najbolj spremenil pogled na zunanje prostore. Vprašamo se, kaj nam v vsakdanjem življenju manjka in kako nam lahko prav zunanji kotiček pomaga ustvariti bolj kakovosten vsakdan. Ko najprej razmislimo o funkciji prostora in o tem, kako želimo, da se v njem počutimo, postane tudi odločanje o pohištvu, materialih in postavitvi veliko lažje. Prostor postane prijeten zato, ker podpira naše resnično življenje.

Tudi majhen balkon lahko postane priljubljen kotiček

Prav majhni balkoni pogosto najbolje pokažejo, kako pomembna je premišljena ureditev. Na omejeni površini šteje vsak centimeter, zato dobro delujejo zložljive in lahke rešitve, ki jih lahko hitro prilagodimo različnim potrebam. Kolekcija SUNDSÖ je zasnovana prav s to idejo: da tudi manjši zunanji prostor ostane zračen, uporaben in prijeten za vsakodnevno uporabo.

Majhen balkon danes pogosto ni več le prostor za sušenje perila ali odlaganje stvari, ampak lahko postane prava mini oaza sredi mesta. Pomembno je predvsem, da se ne obremenjujemo z velikostjo prostora, ampak razmišljamo o občutku, ki ga želimo ustvariti. Že dva udobna stola, nekaj zelenja in premišljena osvetlitev lahko ustvarijo občutek umika in miru.

Če balkon poleg sproščanja uporabljamo tudi za shranjevanje ali sušenje perila, pa lahko pomagajo odprte in prilagodljive rešitve, kot je sistem JOSTEIN, ki omogoča, da prostor ostane urejen brez občutka natrpanosti.

kotiček za jutranjo kavo z zložljivo mizico

mini urbana džungla z zelišči in lončnicami

prostor za večerno branje z mehko osvetlitvijo

praktična rešitev za shranjevanje blazin, odej ali športne opreme

ozek barski pult ob ograji namesto klasične mize

večnamenski balkon, ki čez dan služi delu od doma, zvečer pa sproščanju

uporaba vertikale: police, obešala, stenske rešitve za rastline ali shranjevanje

Velike terase potrebujejo občutek domačnosti

Večje terase in vrtovi pogosto odpirajo drugačen izziv: kako ustvariti občutek topline in domačnosti. Pri večjih površinah se nam hitro zgodi, da prostor deluje prazen, hladno razpršen ali premalo povezan. Prav zato strokovnjaki priporočajo razdelitev prostora na manjše funkcionalne kotičke: del za obedovanje, prostor za počitek, morda celo zunanjo kuhinjo ali kotiček za ustvarjanje.

Namesto da bi celotno teraso zapolnili z enim velikim kompletom pohištva, je pogosto bolj prijetno ustvariti več različnih ambientov. Tako prostor deluje bolj naravno, hkrati pa ga lažje prilagajamo različnim trenutkom dneva in druženjem.

Lesene kolekcije, kot je NÄMMARÖ, prostoru dodajo toplino in klasično eleganco, medtem ko lahko rešitve iz linije GRILLSKÄR ustvarijo prijetno središče druženja ob pripravi hrane na prostem. Za prave chefe, ki uživajo v ustvarjanju gurmanskih mojstrovin na prostem, pa je tu linija BÅTSKÄR. Pomembno vlogo pri občutku domačnosti igrajo tudi tekstil, osvetlitev, rastline in materiali, ki prostor vizualno omehčajo.

jedilni kotiček za dolga poletna kosila in večerje

lounge del z udobnim sediščem za večerne pogovore

zunanja kuhinja ali kotiček za žar

miren kotiček za branje ali popoldanski počitek

večja miza za druženja z družino in prijatelji

ustvarjalni kotiček za delo, risanje ali vrtnarjenje

kombinacija različnih višin, materialov in rastlin za bolj domač občutek

mehka ambientalna osvetlitev za večerno vzdušje

Materiali, ki bodo zdržali več kot eno sezono

Pomemben del izbire zunanjega pohištva ostajajo tudi materiali. Pri tem ne gre le za videz, ampak predvsem za vprašanje, koliko časa bomo pohištvo uporabljali, kako zahtevno bo vzdrževanje in kako dobro bo kos vsakodnevni uporabi ter vremenskim razmeram.

Les ostaja eden najbolj priljubljenih materialov, saj prostoru doda toplino, domačnost in naraven občutek. Leseno pohištvo se lepo poda tako na mestni balkon kot na veliko teraso, njegova prednost pa je tudi v tem, da ga je mogoče obnavljati in popravljati. Potrebuje sicer nekaj več nege, predvsem zaščito pred vlago in občasno oljenje, vendar lahko ob pravilnem vzdrževanju zdrži vrsto let. Prav zato so lesene kolekcije, kot je NÄMMARÖ, priljubljena izbira za vse, ki želijo ustvariti bolj topel in umirjen ambient.

Kovinsko pohištvo je po drugi strani odlična izbira za vse, ki iščejo trpežnost in stabilnost. Sodobni prašno barvani materiali dobro prenašajo sonce, veter in dež, hkrati pa delujejo sodobno in minimalistično. Tudi pri kovini je mogoče določene poškodbe popraviti ali obnoviti, zato velja za dolgoročno rešitev. Kolekcije, kot je BÅTSKÄR, stavijo prav na kombinacijo vzdržljivosti, enostavnega vzdrževanja in sodobnega videza.

Svoje mesto pa imajo tudi izdelki iz umetne mase, ki so predvsem praktična rešitev za manjše balkone ali bolj dinamično uporabo. Takšno pohištvo je običajno lažje, preprosto za premikanje in nezahtevno za čiščenje, zato je priljubljeno predvsem pri manjših zunanjih prostorih, kjer pohištvo pogosto prilagajamo različnim potrebam. Hkrati sodobni materiali omogočajo vedno bolj dovršen videz in boljšo odpornost proti vremenskim vplivom. Slabost plastike ostaja predvsem to, da jo je v primeru poškodb težje popravljati, zato je življenjska doba pogosto krajša kot pri lesu ali kovini.

Pri IKEI zato poudarjajo predvsem premišljeno izbiro materialov in izdelkov, ki jih lahko uporabljamo več sezon ter jih prilagajamo svojemu načinu življenja. Dolgoročno namreč najbolj trajnostna rešitev ni tista, ki je najbolj trendovska, ampak tista, ki jo bomo z veseljem uporabljali še leta.

Ko funkcija ustvari tudi estetiko

V času, ko smo nenehno obdani s podobami popolnih balkonov, teras in domov z družbenih omrežij, hitro dobimo občutek, da naš prostor ni dovolj lep, velik ali poseben. Pogosto se zdi, da bi morali slediti vsakemu novemu trendu: od popolnoma odprtih tlorisov do vedno novih stilov opremljanja, če želimo ustvariti estetski dom. A strokovnjaki opozarjajo, da slepo sledenje trendom pogosto vodi predvsem v občutek nezadovoljstva in stalno željo po nečem novem.

V resnici so prostori, v katerih živimo, pogosto že sami po sebi premišljeno zasnovani. Ni vsako stanovanje ustvarjeno za popolnoma odprt tloris in ni treba podirati sten samo zato, ker je takšna rešitev trenutno moderna. Arhitektura prostora ima svoj ritem, logiko in namen in prav v tem se pogosto skriva njegova največja kakovost. Enako velja tudi za balkone, terase ali vrtove: ni nujno, da posnemajo fotografije iz katalogov ali z družbenih omrežij, da bi bili lepi.

Veliko pomembneje je, da ustvarimo prostor, ki bo res odražal naše navade, potrebe in način življenja. Nekateri se najbolje počutijo v umirjenem, minimalističnem okolju, drugi med rastlinami, barvami in predmeti, ki nosijo zgodbe. Ko prostor deluje za nas in podpira naš vsakdan, pride tudi estetika veliko bolj naravno. Prav zato najbolj prijetni domovi pogosto niso tisti, ki najbolj sledijo trendom, ampak tisti, v katerih se ljudje res dobro počutijo.

Ne glede na to, ali imamo majhen mestni balkon ali prostorno teraso, bistvo ostaja enako: zunanji prostor naj bo podaljšek doma in našega načina življenja. Z nekaj premišljenimi odločitvami lahko tudi najmanjši kotiček na prostem postane prostor, kamor se bomo vedno znova radi vračali.